La reina Letizia rescata un espectacular look floral de doña Sofía

Como es tradición, a mediados de enero se celebra la recepción al Cuerpo Diplomático Acreditado en España, la cual presiden los Reyes en el Palacio Real. Tras la Pascua Militar, este se convierte en el segundo evento del año en el que vemos a doña Letizia de largo. Lorenzo Caprile y Felipe Varela han sido, desde 2005, las firmas que más ha repetido en esta ocasión, y normalmente ha abogado por diseños muy elegantes, en tonos neutros que evoquen esa sobriedad extra pero sin resultar excesivos para un acto de día. Este 2022 se ha mantenido fiel a su característica sofisticación pero ha querido innovar apostando por un conjunto inesperado, fresco y original que pertenece a su suegra.

VER GALERÍA

Una elección inesperada

Como decíamos, normalmente en este acto ha lucido estilismos en los que predominaban las tonalidades neutras y oscuras como el azul marino, el negro o el burdeos. Sin embargo, esta vez ha querido saltarse sus propias normas y ha elegido un primaveral look de lo más alegre. Cuenta con un cuerpo ligero de cuello redondeado, manga semitransparente abullonada y puños ceñidos confeccionado en un tejido de gasa gris perla decorado con bordados florales en tonos rosas y verdes, este último color que tiñe también la inesperada falda larga. En lugar de escoger una pieza recta o acampanada, ha optado por una moderna prenda de tiro alto que se ciñe a la cintura y genera volumen a partir de la cadera mediante estratégicos fruncidos.

- Los reyes Felipe y Letizia lideran la lista de los españoles más elegantes

Loading the player...

Nuevo homenaje a su suegra

En cuanto hemos visto esta elección, estaba claro que no seguía el ejemplo de las anteriores y resultaba muy diferente a los looks largos habituales de doña Letizia. Por lo tanto, era natural que surgiera la pregunta: ¿dónde lo había adquirido? La respuesta es sencilla: se lo ha prestado (o regalado) su suegra, doña Sofía. Son varias las veces en las que la actual Reina ha querido rendir homenaje a la madre de su marido a través de la moda, la última el pasado septiembre. Eso sí, ha vuelto a modificar ligeramente algunos puntos para hacer el look más actual y adaptarlo a su estilo personal, comenzando por lucir el cinturón con la lazada hacia detrás en vez de hacia delante. La reina emérita se puso este look de la colección Alta Costura de Valentino Garavani en varias ocasiones, una de ellas en un encuentro con el por aquel entonces presidente de Alemania, Walter Scheel, durante un viaje oficial al país en 1977.

- Los vestidos que la reina Sofía podría prestar a doña Letizia

Como era de esperar, puesto que así lo ha hecho en sus últimos looks en actos destacados, la Reina ha decidido recoger su melena, optando por una coleta media con raya al medio que despejaba su rostro. Se ha decantado por un maquillaje algo más marcado de lo habitual pero totalmente apropiado para la ocasión. En cuanto a los complementos, ha optado por unos salones clásicos y ha prescindido de bolso. Sí ha llevado su inseparable anillo dorado de Karen Hallam y unos pendientes colgantes de rubíes y esmeraldas de Tous que iluminaban su rostro.

- Trece misterios del armario de doña Letizia que nos gustaría resolver