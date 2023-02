La Reina hace frente al frío con una blusa española sostenible y su falda 'midi' de cuero

Después de dos años, los Reyes han presidido nuevamente el Pleno la Junta de la Real Academia Española, que se celebra, como cada jueves, en la sede madrileña de esta institución tricentenaria. La última vez que lo hicieron fue de manera virtual, el 30 de abril de 2020, por las restricciones sanitarias a causa del coronavirus. Ahora que podemos reunirnos como siempre hemos acostumbrado, la Reina, como es habitual en sus citas con la cultura española, ha optado por una prenda artesanal hecha en nuestro país.

La Reina recicla una blusa sostenible made in Spain en su cita con el español

No ha sido sorpresa para nadie que doña Letizia buceara entre sus piezas españolas menos repetidas para el encuentro de esta tarde con los miembros de la RAE. La elegida finalmente ha sido la blusa azul de nombre Raglan Cupro con cuello redondo fruncido y mangas largas abullonadas, un diseño de la firma Pol Studio, fundada por la diseñadora Paula de Andrés. Esta pieza sacada de la colección Otoño/Invierno 2021 está confeccionada de forma artesanal con un suave tejido ecológico, al igual que el resto de piezas en su catálogo.

La llevó por primera vez hace un año, cuando estrenaba esta misma falda midi de cuero con cinturón incorporado, el diseño Leshina de Hugo Boss. En vista de las gélidas temperaturas que han azotado estos días a la ciudad de Madrid, ha sido un riesgo por parte de la Reina llevar esta prenda cañera sin medias, aunque a lo largo de los años nos ha demostrado que las adversidades climáticas no tienen efecto en sus elecciones de moda.

Eso sí, doña Letizia ha tenido que echar mano de un abrigo negro atemporal, como este diseño abierto de solapas sin cierre de botones, de Carolina Herrera. La diseñadora venezolana es también artífice del bolso de hombro Doma en color negro (uno de sus preferidos) que la Reina ha decidido coordinar con el calzado más versátil, sus salones clásicos de piel con plataforma, de Magrit.

Los misteriosos pendientes de piedras multicolor

Es justamente esa sobriedad del estilismo lo que hace destacar a los pendientes colgantes de gran tamaño que la mujer de Felipe VI ha escogido para elevar su look. Nos ha costado reconocerlos porque no pertenecen a la colección real o al selecto grupo de joyas que la Reina luce con frecuencia, pero identificamos que se trata de los pendientes de pedrería multicolor que le vimos en la inauguración de la campaña Spain For Sure en el Museo del Prado, una cita que se llevó a cabo bajo las más estrictas medidas sanitarias en junio de 2020. Lamentamente, incluso dos años y medio después de su debut en público, desconocemos quién firma estas preciosas piezas.

El día que estrenó este look de estilo working

El estilismo nos resulta absolutamente familiar, puesto que lo estrenó casi al completo en enero de 2022, con motivo de una reunión de trabajo con miembros del consejo nacional de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) en Madrid. Solo podemos ubicar diferencias en el terreno de los complementos: aquella vez, doña Letizia se decantó por un bolso de mano con aplicaciones doradas, de Nina Ricci, en conjunto con unos discretos pendientes de aritos dorados y el anillo circular de Karen Hallam que, inesperadamente, ha dejado de llevar a comienzos de 2023.

