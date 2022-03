'Te daría un abrazo', el divertido momento de los Reyes en el Museo del Prado El jefe de Estado y su mujer han presidido en pinacoteca madrileña la presentación de 'Spain for sure', una iniciativa para fomentar el turismo

Con la desescalada y el alivio de las restricciones, los reyes Felipe y Letizia están retomando poco a poco su agenda oficial. El jefe de Estado y su mujer han dejado de lado los actos virtuales que han llevado a cabo estos meses de confinamiento y han vuelto a la normalidad, saliendo del Palacio de la Zarzuela para apoyar personalmente diferentes causas. Así, la tarde de este jueves han acudido al Museo del Prado -que reabría sus puertas la pasada semana- para presidir el acto de presentación de la campaña Spain for sure. Con esta iniciativa el objetivo es fomentar el turismo en nuestro país, que dentro de solo tres días volverá a abrir sus fronteras para recibir la visita de ciudadanos de diferentes rincones europeos pertenecientes a la zona Schengen a excepción de Portugal.

El acto, para el que doña Letizia ha apostado por un favorecedor vestido rojo con zapatos a tono, ha comenzado con una simpática anécdota a las puertas de esta pinacoteca que está situada entre las más importantes del mundo. Debido a las actuales medidas de seguridad, los Reyes han saludado a las autoridades compartiendo una breve charla a distancia. Cuando se ha acercado a ellos el presidente del Real Patronato del Prado, Javier Solana, ha tendido la mano al Rey y la ha quitado rápido al darse cuenta de que en estos momentos no es posible. "No podemos saludarnos, yo te daría un abrazo, pero no podemos", ha dicho don Felipe muy divertido. "¿Cómo estás? Yo también te daría un abrazo", ha dicho la Reina al verle, añadiendo que le ve "muy bien". Y es que el expolítico parece muy recuperado tras pasar cuatro semanas y media ingresado en el hospital a causa del COVID-19.

Ya en el interior se han dirigido a la sala 12 del museo, una de las más concurridas habitualmente ya que en ella se encuentran quince cuadros de Velázquez, entre ellos, Las Meninas. Precisamente frente a esta obra de arte han posado los Reyes y el resto de participantes del acto: la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, el ministro el de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, o el la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

Tras esto, todos se han dirigido al Auditórium, donde ha tenido lugar el acto central en el que Susanna Griso ha ejercido como maestra de ceremonias. Además, se ha proyectado el anuncio que acompaña a Spain for sure, protagonizado por los representantes de diferentes esferas: arte, deporte, gastronomía... Entre los nombres de las personas que han puesto su granito de arena para proyectar la imagen de nuestro país en el exterior se encuentran Rafael Nadal, Sara Baras, Ferrán Adrià, María Blasco, Andrés Iniesta, Ana Botín, Valentín Fuster, Carolina Marín, José Andrés, Isabel Coixet, Pau Gasol, Teresa Perales, los hermanos Roca, Edurne Pasabán y Fernando Alonso. Precisamente con algunos de ellos los Reyes mantuvieron un encuentro virtual a finales de abril en el que compartieron su visión sobre el impacto del coronavirus en sus respectivas actividades y en la imagen de España y coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para poder superar el impacto posterior de la pandemia en la economía y en la sociedad.

Un mensaje de agradecimiento y esperanza

Don Felipe ha pronunciado unas esperanzadoras palabras, ha agradecido su aportación a los que participan en el spot y ha hecho hincapié en la capacidad de superación que siempre ha mostrado nuestro país. "La campaña que acabamos de ver es mucho más que un anuncio. Es expresión de la energía y la fortaleza de nuestro país. España, como muchos otros países, ha sufrido un zarpazo inesperado y cruel, pero ha sabido afrontarlo con los mejores valores que caracterizan a nuestra sociedad, admirablemente demostrados en estas semanas por los profesionales sanitarios y tantos otros en infinidad de ámbitos: compromiso, entrega, generosidad… Esta noche y en esta campaña ponemos de manifiesto otro valor muy nuestro, la capacidad de superación. La voluntad de mirar hacia adelante afirmando el carácter vital, acogedor y abierto de los españoles. Y haciéndolo, además, unidas instituciones públicas y empresas. Decididos todos a enviar juntos al mundo un claro mensaje de fe en nosotros mismos y de confianza en la solidez de nuestra economía y de nuestra sociedad, en nuestro futuro, Spain, for sure, 'España, seguro que sí'", ha dicho el monarca en una parte de su discurso.

