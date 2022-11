Todo al verde, Kate Middleton estrena un cómodo vestido de punto de Mango

Aunque las firmas no dejen de subir a la pasarela looks bañados en rosa siguiendo la ya famosa tendencia Barbiecore, en realidad hay otro tono que promete ser el relevo perfecto del negro, aquel que protagonizaba hasta día de hoy los clásicos y elegantes estilismos temporada tras temporada. Y la última aparición de Kate Middleton en el pueblo británico de Uxbridge al que ha acudido al Centro Infantil Colham Manor ha confirmado cuál es el tono más bonito que llevarás este otoño, ¡y lo ha hecho enfundada en una preciosa prenda made in Spain!

Si hace unos días la veíamos enfundada en un simbólico largo abrigo rojo al pie del campo de rugby, ahora lo hace con otro de silueta similar ceñido a la cintura en un precioso verde oliva confeccionado en cashmere de la marca londinensa Hobbs. Un diseño ideal para sobrevivir a las bajas temperaturas de la época que ha combinado de forma magistral con otras pieza de la misma gama cromática, confirmando que vestirse igual de pies a cabeza sigue siendo el secreto para ir siempre guapa y estilosa.

Bajo su prenda de abrigo ha estrenado una nueva e interesante incorporación a su extenso armario que nos ha encantado, no solo por su belleza, también por su procedencia. Se trata de un sencillo vestido de corte midi y creado a partir de tejido de punto de canalé en verde manzana. Una atemporal pieza de estructura recta, manga larga y cuello ligeramente subido que pertenece nada más ni menos que de Mango.

Aunque entre su repertorio encontremos piezas excluivas y trajes de Alta Costura, la Princesa de Gales adora los estilismos básicos con esa pincelada working girl que la conecta directamente con los conjuntos que lleva la Reina Letizia para este tipo de visitas oficiales. En esta ocasión, la futura heredera al trono inglés ha hecho de este simple vestido que tú misma puedes añadir a tu colección invernal, una de las elecciones más cómodas, prácticas y elegantes añadiéndole simplemente un cinturón de piel de cocodirlo con hebilla dorada, aportándole así un toque más sobrio. Al igual que la importancia de sus complementos, todos en verde, un par de altísimos salones de ante de Gianvito Rossi, cartera de mano en piel de cocodrilo de Jimmy Choo y delicados pendientes colagantes con piedra amarilla de Kiki McDonough.

