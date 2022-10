Ana Boyer deslumbra con el vestido rosa más FASHION de la temporada

Anoche el consultado de Italia situado en el barrio madrileño de Chamberí se vistió de gala para acoger una exclusiva fiesta apadrinada por la casa joyera Rabat. Importante cita en la que no faltó ningún socialité del país con su mejor atuendo, desde la modelo Eugenia Silva, Lucía Rivera y Ana Boyer, quien nos ha conquistado con su romántica elección de vestuario. Siguiendo el hilo que suele lucir para este tipo de eventos que requieren un dress code especial, la hija pequeña de Isabel Presyler ha derrochado estilo enfundada en un diseño en tonos rosados que nos ha resultado bastante familiar.

- El vestido de margaritas bordadas que convirtió a Ana Boyer en la invitada más original

El palacio de Santa Coloma fue el lugar elegido para celebrar el nuevo lanzamiento la colección de Rabat Diamonds, quizás por eso la mujer de Fernando Verdasco se decantó por un atuendo con el que rendir homenaje al guardarropa de una auténtica princesa de cuento de hadas. Para esta especial ocasión, y con la ayuda de su estilista Cristina Reyes, deslumbró estrenando un elegante traje de crepe de lana ideal para protegerse de los primeras bajadas de temperatura sin necesidad de añadir más capa al look. Una preciosa creación de la colección Wet Blue de la firma española The 2nd Skin Co, realza la silueta de la mujer con un laborioso trabajo acaba en forma de corsé cayendo hasta una falda de corte midi con mucho vuelo y un precioso movimiento.

- Ana Boyer y el vestido que actualiza el look más icónico de Audrey Hepburn

¿Quién lo ha llevado antes?

Según nos cuenta desde el taller de costura, "esta pieza tan femenina y especial se ha reservado hasta ahora y está teniendo mucho éxito e interés por lo que favorece. También lo lució Eugenia Ortiz Domecq en la fiesta del aniversario de Lâncome y la actriz Stephanie Cayo en la fiesta del Festival de Málaga". Pero hace tan solo unos días volvimos a verlo, casualmente lo ha lucido una de las nobles con más estilo del panorama protagonizando la portada del último número de FASHION, Alejandra de Rojas.

Una curiosa anécdota que ha unido sus armarios y ha hecho este vestido uno de los más bonitos y fotogénicos de la temporada que nos ha hecho recordar uno de los momentos virales de la historia de los Premios Oscars. Salvando las distancias pero con el mismo romántico color que ahora es tan tendencia gracias a la fiebre Barbiecore, la actriz Gwyneth Paltrow apareció en la alfombra de la cita más aclamada de Hollywood luciendo un diseño largo de Ralph Lauren, ese con el que recogió su primera (y por ahora única) estatuilla, allá por el año 1999.