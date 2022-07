El vestido de margaritas bordadas que convirtió a Ana Boyer en la invitada más original

La boda de la influencer Teresa Andrés parecía consolidarse como el eventazo viral del mes de julio, pues congregó a Marta Lozano, María Pombo, entre otras reinas de las redes sociales que nos adelantaron con sus looks las tendencias top para eventos estivales. Y es que no habíamos cosiderado el segundo gran enlace del fin de semana. La familia Preysler, una de las más elegantes de España, se reunió en Sotogrande para celebrar la unión entre Álvaro Castillejo y la periodista Cristina Fernández Torres. No faltó el derroche de glamour por parte de la madrina, Isabel Preysler, con su diseño azul cielo, pero nuestro auténtico flechazo ha sido el vestido bordado de margaritas de Ana Boyer, la invitada más original.

No es solo un vestido de flores: aires vintage y margaritas bordadas

¿Se puede ir de negro a una boda? El protocolo dicta que no es recomendable, pero existen formas de eludirlo con mucha elegancia. Ana Boyer fue evidencia de ello con su elección para la tarde de este sábado: un vestido negro de aires vintage, concretamente de inspiración en los años 50, con diseño de escote halter de tirantes, corpiño ceñido y falda midi acampanada que culmina justo a la altura de los tobillos, truco infalible de moda para dar efecto de piernas más largas.

La clave es el bordado que recorre la sofisticada pieza de arriba a abajo, unas margaritas posicionadas de forma estratégica para dibujar un divertido patrón. Se distancia así de los típicos diseños de flores que invaden los catálogos cuando se acerca la temporada Primavera/Verano, toda una declaración de intenciones por parte de Ana, que sabe cómo impactar sin recurrir a estridencias.

Sin dejar de lado la sobriedad que enmarca sus elecciones más virales, la empresaria llevó únicamente un vibrante bolso de mano amarillo que conecta con el estampado de su vestido y sandalias de tiras plateadas tipo peep toe. En cuanto a las joyas, lució distintos anillos de diamantes y unos pendientes colgantes con pedrería en forma de lágrima, visibles gracias al clásico peinado recogido que escogió para esta tarde de julio.