Doña Letizia luce un vestido de lunares que llevó antes la infanta Sofía

Ayer por la mañana, doña Letizia viajaba a Navarra para asistir en el cine Moncayo a la 22ª edición del Festival de cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, en el que se hizo un sentido homenaje a Pilar Miró. Para esta cita cultural, la Reina quiso mostrar su imagen más innovadora y lo hizo al lucir una falda de cuadros que presentaba un original agujero oval en la parte frontal. Rápidamente, este estreno se ha convertido en uno de los más virales del año, junto, por ejemplo, su vestido fucsia con el que mostró sus abdominales. Hoy, de vuelta a Madrid, ha participado junto al rey Felipe VI en un almuerzo en el Palacio Real ofrecido en honor del presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y la primera dama, Silvana López Moreira. Ocasión en la que ha vuelto a lucir una prenda que antes había llevado una de sus hijas, en concreto, la infanta Sofía hace un año.

La pasión de la Reina por los vestidos de lunares

Para esta comida en el Palacio Real de Madrid, doña Letizia ha apostado por un vestido blanco con estampado puntillista que presenta un plisado adornando en el escote y unas románticas mangas abullonadas y semitransparentes, así como una cinta coordinada que se anuda a la cintura y permite definir mejor la figura.

Una prenda de Carolina Herrera muy favorecedora que combina con los mismos zapatos de Magrit que estrenó ayer, un modelo en piel de cocodrilo, alto tacón, ligera plataforma y lacito en la puntera. Como joyas, no falta su anillo de Karen Hallam y recupera los pendientes largos con perlas australianas, que le hemos visto en múltiples ocasiones.

El vestido que llevó antes la infanta Sofía

Sin duda, este vestido no solo tiene una estética que gusta mucho a doña Letizia, sino que ya lo habíamos visto antes. Eso sí, no en ella, sino en la infanta Sofía. Y es que la benjamina de la familia lo llevó durante las audiencias en Oviedo con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2021 el 22 de octubre del pasado año. Curiosamente, no es la primera vez que la Reina y sus hijas comparten ropa. De hecho, de la princesa Leonor, la esposa del rey Felipe VI ya ha llevado alguna prenda como una blusa de mangas puffy y un vestido camisero.

Dos looks diferentes, pero con similitudes

Por su parte, la primera dama de la República de Paraguay, Silvana López Moreira, también ha querido lucir un vestido blanco con estampados. En lugar de lunares, opta por motivos con guiño paisajista y naïf. Al igual que la Reina, esta prenda también se acompaña de románticas mangas abullonadas y define la cintura, en su caso, con una banda de bordados que también recorre el pecho, marcando la silueta.