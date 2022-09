La influencia en la moda de la reina Letizia, la mejor embajadora del 'made in Spain' Doña Letizia utiliza la visibilidad de sus looks para dar voz a causas como la sostenibilidad, la artesanía y el diseño español

Doña Letizia cumple hoy 50 años convertida en una pieza clave para la familia real, así como en un referente a muchos niveles, entre ellos, el de la moda. Desde aquel comentadísimo traje blanco de cuello chimenea firmado por Armani que eligió en 2003 para el anuncio de su compromiso por el aquel entonces príncipe Felipe, hasta su actual etapa como reina, sus estilismos han sido analizados con lupa por expertos de todo el mundo, y ha conseguido posicionarse como una de las royals más elegantes del panorama internacional. Sin embargo, sus looks no solo destacan a nivel estético o de tendencia, sino que también tienen un gran valor por los mensajes que esconden, puesto que la Reina es una auténtica experta en hablar a través de su ropa sin necesidad de articular palabra. Ejemplo de ello es que, en los últimos años, ha buscado darle voz a nuevas firmas priorizando las empresas dirigidas por mujeres, la sostenibilidad y el 'made in Spain'.

El arte de lucir conjuntos con guiños ocultos no es ninguna novedad, pero lo cierto es que doña Letizia ha recurrido en numerosas ocasiones a él. El más reciente, el pasado viernes, cuando, en señal de respeto por el fallecimiento de Isabel II, no solo optó por un conjunto en tonos blancos y negros sino que, además, estrenó una falda que ya había llevado Kate Middleton. Otro ejemplo de solidaridad y cariño a través de la ropa llegaba el pasado marzo, puesto que estrenaba una blusa bordada confeccionada por mujeres ucranianas en apoyo al país tras el inicio de la guerra con Rusia.

En un terreno algo menos diplomático y más personal, estos mensajes 'escondidos' también le fueron de utilidad cuando, tras meses de rumores acerca de una mala relación con su suegra, doña Sofía, la reina Letizia decidió comenzar a lucir algunos de sus vestidos. Desde 2018 han sido hasta cinco las veces en las que ha tomado prestada ropa del armario de la madre de su marido.

El 'efecto Letizia' en las firmas españolas

Más allá de este tipo de gestos más o menos explícitos, doña Letizia deja claro también a través de su vestidor que es la mejor embajadora de la moda de nuestro país. Es cierto que Hugo Boss y Carolina Herrera siguen siendo dos de sus firmas preferidas para el día a día, pero, en los últimos años, su armario ha dado un giro y ha añadido nuevas marcas de diseño patrio. Aunque desde sus inicios como princesa ha llevado con regularidad prendas de algunas de nuestras tiendas más representativas, como Zara, Mango o Massimo Dutti, ahora apuesta también por empresas más pequeñas para las que vestirla supone un auténtico empujón.

Una de ellas es Charo Ruiz, cuyas creaciones ha llevado la Reina en dos ocasiones, la más reciente este agosto durante su estancia en Palma. "En primera persona me siento muy satisfecha porque admiro profundamente y como marca me lo tomo un reconocimiento a la trayectoria y esfuerzo que supone mantener una empresa familiar y una marca de moda independiente en estos momentos" nos cuenta la diseñadora. Pero, más allá de la evidente emoción y la imagen que da el hecho de que la mujer más famosa de España se ponga tus prendas, también tiene un impacto claro a nivel económico.

El vestido naranja con estampado de cactus que escogió para una de sus citas más destacadas del verano fue un auténtico éxito de ventas y no tardó en agotarse apenas un día después de que se lo pusiera doña Letizia. "El stock disponible en ese momento del vestido Aryana duró 24h, reaccionamos rápido y desde producción activamos una remesa de esta referencia en todos los tonos y tallas. La repercusión es brutal y el alcance es internacional, con internet todo es mensurable y se puede rastrear. Su Majestad es una embajadora excepcional de la moda a muchos niveles" explica Charo.

Su apuesta por la moda sostenible

Otro factor que parece tomar cada vez más relevancia en el armario de doña Letizia es la sostenibilidad. Además de recuperar diseños de su suegra y repetir sus propias prendas en numerosas ocasiones, la Reina intenta que sus estrenos sean sostenibles y made in Spain, algo que ya adelantaba con su primer look de trabajo de 2022, protagonizado por una blusa azul de mangas abullonadas perteneciente a Pol Studio. "Fue un verdadero bombazo para nosotros, estamos acostumbrados a recibir emails de manera esporádica y trabajar de manera personalizada. Y de repente todo el mundo quería saber sobre nuestros productos y sobre la prenda en concreto. Las ventas no fueron lo más significativo, sino el interés y visibilidad de la marca que con nuestro concepto, es mucho más importante para hacer llegar nuestro mensaje" nos cuentan desde la firma.

Para su diseñadora, el hecho de que la Reina dé visibilidad a marcas como la suya "es una gran ayuda para ir en la dirección correcta dentro de la industria". La creadora de Pol Studio tiene claro que el futuro de la moda tiene que dirigirse hacia esa revolución ecológica en la que se dañe lo menos posible al planeta, lo que le hizo crear una marca de prendas especiales y personalizadas que gira en torno a "un concepto que tiene mucho que ver con valorar un poco mas lo que tenemos y no pasarnos el día rodeados de objetos de usar y tirar".

Lo mismo buscaba Ester Cerdán, cofundadora y directora creativa de la firma Laura Bernal, cuando creó su empresa: "queríamos que tuviera los valores importantes para nosotros, no sólo a nivel estético, sino también a nivel empresarial. Construir una marca que apuesta por la calidad, por un estilo de tendencia pero que también posea el valor de lo atemporal era esencial para mí como creadora. La sostenibilidad es mucho más que la etiqueta del tejido que utilizas, es cada parte del proceso y el respeto por la gente con la que trabajas. Laura Bernal se crea y produce íntegramente en España, generando empleo local y reduciendo la huella de carbono produciendo en cercanía, con producción de nuestras colecciones bajo pedido y con un proceso de confección cuidado que asegura su durabilidad".

"El apoyo de SM doña Letizia es maravilloso para que muchas personas valoren la creación made in Spain, y la producción slow" añade. Que la Reina estrenara a finales de junio, durante la cumbre de la OTAN, uno de sus diseños -un vestido camisero de lunares-, supuso "un auténtico honor, orgullo y felicidad inmensa" para ellos. Además, el alcance fue evidente. "Es un icono de moda y elegancia, no sólo a nivel nacional y la repercusión no fue sólo en España sino que su relevancia ha sido internacional. Las colecciones de Laura Bernal están presentes en boutiques de trece países y ha sido muy emocionante recibir mensajes de todo tipo de perfiles felicitándonos o interesándose por nuestras colecciones".

Marcas asequibles cada vez más comprometidas

Continuando con el tema de la moda consciente y volviendo a la vez al de los mensajes a través del vestuario, merece mención aparte el look de gala que escogió para el banquete de Estado que ofrecieron en su honor y el del rey Felipe los reyes de Suecia en noviembre del año pasado. Buscando homenajear a la moda del país anfitrión, se decantó por un vestido largo confeccionado en tul de H&M, el cual, además, ya había lucido anteriormente Victoria, la heredera al trono sueco.

Eso sí, apostó por la moda asequible pero no dejó a un lado su compromiso con la sostenibilidad, puesto que esta creación formaba parte de la colección Conscious de la casa, una línea más respetuosa con el planeta en la que al menos la mitad de cada prenda se compone de materiales más ecológicos y se fabrican mediante procesos menos contaminantes. Algo similar ocurre con la bautizada como Committed de la marca Mango, la cual cada vez tiene más peso en la empresa y cuyas prendas también ha llevado la Reina. De esta manera, demuestra que aportar un granito de arena a la causa es cada vez más fácil para todos los consumidores.