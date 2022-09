Doña Letizia sorprende con una falda española de 40 euros que ya llevó Kate Middleton La Reina ha mandado un sentido mensaje a la actual duquesa de Cornualles y Cambridge con su último look en La Palma

Como no podía ser de otra forma, los ojos del mundo entero se posan ahora mismo en el Reino Unido tras el repentino fallecimiento de la reina Isabel II, una profunda pérdida para el pueblo británico que nuestro rey Felipe VI no ha tardado en comentar por medio de un emotivo comunicado dirigido a Carlos, quien ahora asumirá el trono. A pesar de la tristeza, los compromisos reales no pueden detenerse aquí en España, por lo cual tanto él como doña Letizia han retomado sus actividades esta mañana. Esta vez, la Reina se ha trasladado hasta La Palma para presidir la apertura del curso en colegios afectados hace un año por la erupción de Cumbre Vieja y allí, ha mandado su propio mensaje de cariño a Kate Middleton con un inesperado guiño de moda.

La falda de española de lunares que llevó Kate Middleton

No es la primera royal en inaugurar el curso escolar 2022-2023, pues ya habíamos podido echar un ojo al armario de entretiempo de Máxima de Países Bajos y Kate Middleton. Las imágenes de esta última, sin embargo, alcanzaron el estatus de viral por un motivo indeseado: la mujer del príncipe Guillermo, sonriente y deslumbrante, acompañó a sus hijos en su primer día de clases luciendo un sobrio vestido de lunares, todo ello apenas horas antes del fallecimiento de Isabel II, un acontecimiento que, por supuesto, ha opacado cualquier alegría.

En señal de respeto y solidaridad con la soberana inglesa, cuya pérdida se anunció la pasada tarde, doña Letizia se decidió por un look de 'vuelta al cole' bicolor, en tonalidades blanco y negro, que además esconde un cariñoso mensaje. Se trata de un estilismo con guiño a la corona británica, pues incluye una falda española y asequible que posee la mismísima duquesa de Cornualles y Cambridge.

Un guiño de moda en momentos duros para la Familia Real Británica

La Reina se ha decantado por la blusa negra satinada de mangas largas y escote pico ultraversátil, de Sandro Paris, que ha llevado antes, de día y de noche, pero la pieza resaltante del look es su falda envolvente de tiro alto y corte acampanado confeccionada en un tejido fluido de tono crema estampado con manchas estilo arty en color negro. Su cierre de hebilla permite ajustar la prenda perfectamente a todo tipo de cuerpos, aunque seguramente tanto a Kate como a doña Letizia les sentó igual de bien.

Así es, la Duquesa vistió esta falda en un acto privado en septiembre 2020, del que lamentablemente no se tienen imágenes. Pertenece a una colección antigua de Massimo Dutti, por lo que la pieza no se encuentra a la venta, pero podemos confirmar que su precio original era de 39,95 euros. Doña Letizia ha rematado este conjunto con un calzado también oriundo de nuestro país, las alpargatas de cuña negras bautizadas como Carina, de la firma Castañer, que le hemos visto llevar en otras oportunidades.

Su elección en 2021: blusa cut-out y unos originales culottes con botones

Hace exactamente 12 meses, doña Letizia viajó hasta Zaragoza para dar el pistoletazo de salida al curso pasado e optó por tirar de fondo de armario una vez más, recuperando varias prendas que había llevado en anteriores ocasiones. Concretamente, recicló sus originales culottes azul marino con botonadura metalizada lateral, de Hugo Boss, con una blusa blanca de cuello mao, abertura frontal en forma de lágrima y manga francesa con detalles cut out, de Adolfo Domínguez. Estando todavía a temperaturas estivales, escogió como calzado unas alpargatas de cuña a tono con el pantalón, otro de sus pares firmados por Castañer.