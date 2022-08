Ellas también aplican los mejores trucos de estilista: analizamos los últimos looks de Leonor y Sofía

Este año, las vacaciones de la Familia Real en Mallorca están dejando un álbum de estilo como nunca antes, y la razón es que no es solo la reina Letizia quien acapara flashes con sus looks, sino que sus dos hijas están demostrando haber heredado la pasión de su madre por la moda. La princesa Leonor y la infanta Sofía han lucido diseños de pequeñas firmas españolas pero también de otras mundialmente conocidas como Zara; una estrategia que también sigue la Reina, de quien también han tomado su afición a las alpargatas. Y hoy, en un paseo matutino por el centro de Palma, las hijas de los Reyes han aplicado dos de los trucos de estilista más efectivos a la hora de escoger un vestido corto.

Leonor recupera su vestido 'wrap' estampado

Igual que la Reina, sus hijas también reciclan muchos de sus looks, especialmente en planes informales como el de esta mañana. La Princesa ha lucido el mismo vestido estampado que llevó hace un año, también en Mallorca, en un plan nocturno con su abuela, la reina Sofía. Y la decisión no ha podido ser más acertada porque se trata de una de esas prendas que siempre favorecen. Este efecto se debe a su silueta cruzada o wrap, que se adapta a todos los tipos de cuerpo realzando la cintura. Además, su bajo asimétrico estiliza mucho las piernas, con lo que es perfecto para combinar con calzado plano o, como ella, con alpargatas de cuña baja. También optar por un estampado de mini lunares sería una de las recomendaciones de cualquier estilista cuando queremos vernos más altas y delgadas.

El vestido 'escalón' de la infanta Sofía

Por su parte, la Infanta ha preferido un print mucho más grande de hojas, uno de sus favoritos en esta época del año. En lo que sí ha coincidido con su hermana mayor es en escoger un vestido que alarga la silueta. En su caso, se trata del conocido como vestido "escalón", que debe su nombre a los cortes horizontales con los que cuenta desde la cintura hasta el final de la falda, firmado por Sfera. En el caso de este diseño, únicamente existe una línea, y esta consigue que las piernas parezcan más largas, sumando visualmente centímetros de altura.

Desafortunadamente, este modelo corto made in Spain de motivo tropical no se encuentra disponible en la web de la marca. Como Leonor, ha conjuntado el vestido con unas alpargatas con una pequeña cuña de esparto, un básico en sus vacaciones que, por una vez, no han compartido con su madre, quien sorprendementemente no ha combinado los looks con las niñas sino con su marido.

