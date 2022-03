La princesa Leonor se desmarca de la infanta Sofía con un vestido 'midi' estampado En su primer acto en Mallorca, las hijas de los Reyes han elegido looks de firmas españolas asequibles: Mango y Zara

En un verano sin precedentes para todo el mundo, los Reyes han cambiado sus vacaciones habituales en Mallorca por un recorrido por las distintas Islas Baleares, siguiendo la gira que llevan semanas realizando por las distintas Comunidades Autónomas. Este nuevo plan eliminó el tradicional posado que la Familia Real protagoniza cada verano en el Palacio de Marivent y, aunque llegaron a la isla mallorquina el pasado sábado, no ha sido hasta esta tarde que hemos podido ver a la reina Letizia y a sus dos hijas en el primero de los actos oficiales confirmados en su agenda, la visita a la Casa Natal y Museo de Fray Junípero Serra, en Petra. Para la cita, programada a las 7 de la tarde, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han llevado looks pertenecientes a firmas españolas asequibles. Si embargo, sus eleccines han sido muy distintas, algo que no suele ser habitual en sus apariciones públicas pero que, sin embargo, consigue que la primogénita se distancie de su hermana pequeña y parezca más mayor.

El vestido de Mango de la princesa Leonor

La princesa Leonor y la infanta Sofía apenas se llevan un año y medio, con lo que, hasta hace poco tiempo, era habitual verlas con estilismos similares e incluso coordinados, especialmente en sus posados veraniegos en Mallorca. Sin embargo, hoy Leonor se ha desmarcado por completo de su hermana pequeña gracias a un vestido de Mango (39,99 euros) con estampado tropical en tonos verdes y largo por debajo de la rodilla de un estilo mucho más formal y maduro a los diseños que generalmente lleva. No es casualidad que, en su primera aparición tras la marcha del rey Juan Carlos, la heredera al trono busque una imagen más adulta. Hoy la ha conseguido gracias a este vestido que contiene muchas de las claves que su madre, la reina Letizia, suele repetir: no tiene mangas, tiene corte en la cintura, la falda es de midi... Lo ha llevado junto al calzado más icónico de las islas Baleares, las menorquinas, de color verde a juego con el vestido.

El mono de Zara de la infanta Sofía

Por su parte, la infanta Sofía, que sorprendía con la rodilla vendada y una muleta, sí ha mantenido la línea más infantil y casual de los looks que han llevado en años anteriores en sus viajes de verano a la isla balear. En esta visita a Petra, ha llevado un sencillo mono blanco con mangas sisa, lazada en la cintura y parte inferior estilo bermuda que pertenece a la nueva colección de Zara y está a la venta por 25,95 euros. Aunque pertenece a la colección de mujer de la firma de Inditex, es un diseño que perfectamente podría llevar cualquier adolescente en vacaciones, lo cual acerca a Sofía a otras chicas de su edad. Como su hermana mayor, ha combinado el mono con unas abarcas en nobuck azul, de la firma menorquina Mibo. Un guiño a las islas que suelen tener cada verano.

Su peinado favorito

Aunque sus estilismos han sido tan diferentes, Leonor y Sofía, que llegaban de la mano, sí han compartido el mismo estilo de peinado, las ondas deshechas con raya lateral que han lucido últimamente en muchas ocasiones y que realza el rubio de las dos adolescentes. Desde niñas, Leonor y Sofía han tenido peinados favoritos en cada etapa: si de pequeñas fueron las trenzas laterales y más tarde, la media melena lisa, desde hace aproximadamente un año, es el pelo largo y ondulado el look que las distingue, especialmente en el caso de la princesa Leonor.