'Los Bridgerton' tendrán un significativo protagonismo en la gala MET 2022

El primer lunes de mayo, volveremos a celebrar en su fecha habitual la velada más mediática de la industria de la moda, cortesía del Museo Metropolitano de Nueva York. ¡Y se ha desvelado el código de vestimenta! Sabíamos que estaría relacionado con la historia de Estados Unidos, al igual que la anterior edición de 2021, pero desconocíamos los detalles hasta ahora. Para la gala MET 2022, su reducida lista de invitados se transportará a la espectacular Edad Dorada, todo desde las icónicas escaleras del recinto.

Otro homenaje a la cultura estadounidense: Guilded Age

Los organizadores de la gala MET quisieron centrarse en los sellos que definen la identidad nacional, símbolos de unión necesarios en un período tan convulso para el país a nivel social, económico y político. Tras un parón de dos años por la pandemia, volvió el pasado septiembre en una fecha atípica para esta celebración, pues suele pautarse para el primer lunes de mayo.

La propuesta, sin embargo, resultó tan innovadora como apetecible. Constaría de dos partes: una primera exposición, titulada In America: a lexicon of fashion, que resultó en un despliegue de looks inspirados en las actrices clásicas de Hollywood, y una segunda, In America: An Anthology of Fashion, que tendrá lugar este próximo dos de mayo. ¿En qué se diferencian ambas galas?

¿Qué podemos esperar? Viajamos casi 150 años al pasado

Si en septiembre las celebrities estuvieron llamadas a honrar los looks icónicos de la cultura estadounidense, esta las invita a retroceder unas cuantas décadas hasta los salones de baile de la Edad Dorada o Guilded Age (1870-1900). Se espera, entonces, incluso más grandiosidad que en la ceremonia anterior: ajustados corsés, guantes satinados de ópera, trajes brocados y vestidazos con lazos exagerados, bordados metalizados y adornos de joyería. En aquella época, los tintes sintéticos, recién patentados para su comercialización, estaban en pleno auge, así que seguramente también haya presencia de colores potentes y llamativos.

Así era realmente la Edad Dorada

Quizá a pocos les sonará, pero se trata de una etapa crucial para la historia actual de Estados Unidos. Hablamos de un momento inigualable de expansión industrial, en el que magnates como John D. Rockefeller, J.P. Morgan o Cornelius Vanderbilt hicieron sus legendarias fortunas. A veces se traduce el término guilded como 'dorado', aunque realmente alude a una chapa o cobertura de oro, en referencia las desigualdades que sufría la población en relación con la extravagancia de esta nueva burguesía del petróleo, la costrucción y las finanzas.

En 1883, Alva Vanderbilt, nieta del titán empresarial, organizó una gala de disfraces muy similar a la actual Gala MET, para la cual se vistió de princesa veneciana, acompañada de unas palomas que volaban a su alrededor. ¿Servirá de inspiración para las invitadas de este año?

La influencia de Los Bridgerton, la serie del año

Tras el estreno de la primera temporada de Los Bridgerton, a principios de 2021, el furor por la moda Regencycore, inspirada en el Período de La Regencia de Inglaterra (1811-1820) disparó de inmediato las búsquedas de corsés (+123 %), diademas de perlas, accesorios con plumas (+49 %), guantes largos (+23 %) y vestidos de corte imperio (+93 %), todo esto según la plataforma Lyst. Apenas unas semanas después del lanzamiento de su segunda entrega, parece que no hemos superado el glamour propio de las clases altas del siglo XIX y queremos revivirlo, una vez más, en esta gala del Museo Metropolitano.