Ashley Park confirma el regreso del corsé favorito de la 'Gen Z': sexy y con sello europeo En el reencuentro de 'Emily in Paris' también hubo espacio para la tendencia preferida de las estrellas internacionales

Dicen que los estilismos más llemativos de Emily in Paris no los luce Lily Collins, sino su mejor amiga en la serie: Mindy. Este factor se alinea con que, en la vida real, las tres protagonistas tienden a lucir estilos semejantes a los que llevan en la serie, y que en su última aparición pública, hayan aparecido absolutamente mimetizadas con sus alter-egos de la pequeña pantalla. De ahí que no pueda resultar tan sorprendente que, en su última publicación en redes, Ashley Park (Mindy, en la ficción) haya optado por la tendencia más arriesgada de los últimos meses: el corsé. La prenda, que saltó a la actualidad de la mano de Los Bridgerton (otro exitazo de Netflix), ya ha sido abrazado por las celebridades más jóvenes del panorama internacional, especialmente, cuando lo firman marcas emergentes europeas.

Se trata de un diseño de Giuseppe di Morabito (Italia 1992), cuya marca homónima nació en Milán hace siete años. El veinteañero se inspira en la cultura audiovisual, que reinterpreta con una visión contemporánea: fíjate en el color cacahuete de este diseño, sus mangas drapeadas y la falda asimétrica, todo en un tejido de efecto cuero. Además, sus propuestas se caracterizan por la sastrería Made in Italy y la fusión entre pasado y presente. Los corsés de Giuseppe di Morabito también han seducido a Kourtney Kardashian o Lena Perminova, y sus vestidos, a Lorde o Lady Gaga. A pesar de su juventud, la marca cuenta con una proyección internacional sólida.

'Made in Europe'

Los diseñadores europeos despuntan en el diseño de corsés; en especial, las marcas españolas Alejandre Studio y ManéMané, que visten, entre muchas otras celebridades, a Dua Lipa. La cantante fue pionera en llevarlos en 2019, y los luce tanto en sus conciertos (a modo de bodies), como en su día a día, donde suele acompañarlos de prendas oversized, como el pantalón paracaidista. Sin embargo, el último que escogió (sobre estas líneas) viraba de la usual estética Y2K a otra más ochentera, con el frontal y los tirantes bordados en pedrería.

Por su parte, Hailey Bieber utiliza el corsé en looks de fiesta, elevados al optar por este modelo de escote halter de la firma francesa Miaou. El resultado es absolutamente favorecedor en cualquier caso, puesto que redibuja las curvas con un efecto muy estilizador.

'Regencycore'

Como decíamos, no todo es Y2K en lo concerniente a esta prenda: los corsés se situaron en el punto de mira con la primera temporada de Bridgerton, y desde entonces se consideran un elemento indispensable de la estética regencycore: tan presente en nuestro vestuario como en decoración, marcada por las piezas de inspiración vintage. Eso sí, su descontextualización resulta fundamental, pues mientras el corsé simbolizaba la opresión femenina, en la actualidad se emplea directamente sobre la piel y sin ballenas, convirtiéndose en una pieza cómoda y provocativa. La moda es cíclica, sí, pero cada vez más liberadora gracias a estas paradojas.