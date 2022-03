Kate llega a Belice con un nuevo vestido 'cintura de avispa' y joyas de la princesa Diana

Anoche los duques de Cambridge daban comienzo al tour oficial que van a realizar por el Caribe hasta el próximo 26 de marzo, siendo Belice su primera parada. El príncipe Guillermo y su esposa recorrerán también Jamaica y las Bahamas, países de la Commonwealth, en representación de Isabel II, su jefa de Estado, con motivo de la celebración de sus 70 años en el trono. A su llegada, han sido recibidos con honores y posteriormente han acudido a una recepción con el primer ministro Johnny Briceño. Para estos primeros actos, Kate Middleton ha elegido un estilismo muy atemporal y favorecedor en el que es, sin duda, su color preferido a la hora de vestir: el azul.

Un look que no pasa de moda

Celeste, marino, empolvado... son numerosos los tonos de azul que le hemos visto a la duquesa a lo largo de los años, pero esta vez se ha decantado por un intenso color klein que destaca mucho sobre su piel. Ella misma reconoció hace tiempo que en los viajes oficiales intentaba apostar por conjuntos que no pasaran de moda y siguieran quedando bien en las fotos dentro de décadas, algo que también aplica a sus hijos, así que no sorprende que haya estrenado un diseño clásico (aunque no por ello menos favorecedor). Ha recurrido a una de sus firmas favoritas para las grandes citas, Jenny Packham, quien ha creado para ella este look exclusivo.

El péplum es mágico

Aunque genera el efecto de dos piezas diferentes, en realidad se trata de un vestido de cuello camisero, escote en 'V', hombros marcados, manga francesa y falda lápiz por debajo de las rodillas que agrega un detalle ultraestilizador que todas hemos llevado hace años: el péplum. Este pequeño volante bajo la cintura provoa un juego de volúmenes que realza la figura femenina y disimula cadera, por lo que vemos a la Duquesa (quien de por sí cuenta con una esbelta figura) de lo más favorecida. El diseño está confeccionado en un tejido texturizado de encaje con motivos botánicos, y lo ha acompañado de un bolso a juego con detalles festoneados, así como de unos salones clásicos de ante con taconazo de aguja.

En cuanto al look de belleza, ha optado por un sencillo semirrecogido que despejaba su rostro y nos permitía apreciar a la perfección los pendientes, unas joyas de diamantes y zafiros que pertenecían a Diana de Gales y ha acompañado del colgante a juego. Como es habitual, también ha lucido su espectacular anillo de compromiso. Ha completado con un maquillaje muy natural con colorete en tono melocotón y labios nude.

