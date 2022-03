Kate Middleton sigue los pasos de doña Letizia y manda un claro mensaje con su último look La duquesa de Cambridge ha vuelto a mostrar su apoyo a Ucrania no solo con sus actos sino también a través de su ropa

Hemos dicho en numerosas ocasiones que, a veces, la ropa habla más que las personas, puesto que no son pocas las ocasiones en las que figuras públicas relevantes, como es el caso de royals y primeras damas, lancen mensajes a través de sus estilismos. Desde doña Letizia llevando un vestido de su suegra tras los rumores de distanciamiento entre ellas hasta Meghan Markle 'desafiando' al protocolo y luciendo una manicura negra en una entrega de premios o Melania Trump, que acostumbraba a apostar por diseños de los países de procedencia de sus invitados en la Casa Blanca (y no dudó en mandar algún que otro recado incluso a su marido mediante conjuntos que no le hacían gracia). Todo ello, al final, son gestos que, de una manera u otra, tienen un significado más allá. En los últimos días, tanto la duquesa de Cambridge como la reina Letizia han mostrado su apoyo al pueblo Ucraniano de manera más o menos sutil.

La solidaridad de los Duques

Ayer el príncipe Guillermo y su esposa acudieron a visitar el Centro Cultural de Ucrania en Londres, donde, visiblemente emocionados, llevaron unos postres caseros y se interesaron por cómo están apoyando a los más vulnerables y los problemas que están encontrando para que las donaciones lleguen donde se necesitan más. No es la primera vez que los duques de Cambridge se pronuncian sobre el enfrentamiento, ya que unos días antes expresaban su apoyo al presidente Zelenski y a su pueblo recuperando una imagen del encuentro que mantuvieron con él y su esposa en 2020. Para esta cita, Kate eligió un conjunto sencillo y cómodo, fiel a su característica elegancia atemporal y que mandaba un claro mensaje, esta vez menos camuflado que en anteriores ocasiones.

Una elección nada casual

La Duquesa recuperó sus pantalones 'mágicos', un diseño marino de tiro alto y bajo acampanado que alarga visualmente la pierna y resulta totalmente estilizador. Sin embargo, lo más llamativo ha sido el jersey con el que los ha combinado, un diseño cropped de punto con bajo y puños entallados teñido del color azul de la bandera de Ucrania. Por si este guiño no era lo suficientemente potente, le ha sumado un pin con dicha bandera y un corazón, dejando más que clara su postura.

El caso de doña Letizia

La semana pasada, la Reina asistió a un acto oficial con una nueva blusa bordada que llamaba mucho la atención, un diseño blanco de cuello barco, mangas abullonadas, pompones y detalles bordados en tonos tierra que estaba elaborada por mujeres ucranianas en su país. De esta forma, aunque la esposa de Felipe VI no se haya pronunciado de manera tan contundente como Kate, sí ha dejado clara su postura recurriendo a su armario, un canalizador infravalorado en ocasiones pero que puede resultar muy interesante en lo que a este tipo de mensajes se refiere.