Victoria de Marichalar reafirma su fórmula de estilo favorita en sus últimos planes parisinos

Desde la pasada semana, Victoria de Marichalar se encuentra en la capital francesa disfrutando no solo de momentos de ocio por la ciudad sino también de los desfiles que se están celebrando con motivo de la Paris Fashion Week Otoño/Invierno 2022-2023. Una cita con las tendencias en la que está acompañada por su padre, Jaime de Marichalar, y que nos está permitiendo ver el estilo más rompedor de esta sobrina de los reyes de España. En las últimas horas, dos presentaciones son los que han hecho que vuelva a sentarse en el front row: la de Givenchy y la de Valentino. Precisamente, en esta última, coincidió con una de las actrices del momento, Zendaya.

Un domingo de desfiles

Dior, Off-White o Loewe son los desfiles en los que ya habíamos visto a Victoria de Marichalar en los últimos días. Sin embargo, tampoco quería perderse las presentaciones de este fin de semana. Así, ayer al mediodía y antes de citarse a las 20:00 horas en el show de Givenchy, la hija de la infanta Elena quiso conocer en primera persona las novedades de la casa Valentino para Otoño/Invierno 2022-2023. Una ocasión en la que reafirmó su fórmula de estilo favorita para sentarse en el front row.

Como look para acudir a este desfile, Victoria de Marichalar apostó de nuevo por un pantalón ancho. Esta ha sido su tendencia favorita para dejarse ver en las presentaciones de moda a las que ha acudido en París. En esta ocasión, luce uno en tono crema que presenta una cinturilla asimétrica y con estratégico doblez que convierte esta elección en todo un guiño a los dictados de la moda más rompedores. Al igual que hiciera a su paso por el desfile de Loewe, opta por combinarlos con un cropped top en tono neutro, sus botas de piel con puntera de goma y su cazadora de cuero con efecto capa. Siguiendo también sus gustos que le caracterizan, culmina su estilismo con un bolso de lujo que crea contraste y que, en este caso, se trata de un modelo en color verde de Valentino.

La revolución de Zendaya

Allá donde va, Zendaya causa toda una revolución. No en vano, sus estilismos no dejan a nadie indiferente y es normal que haya sido elegida como icono de estilo. A su paso por el desfile de Valentino, la protagonista de Euphoria se decantó por un vibrante total look en fucsia, tono que dominó la nueva colección de la casa italiana.