La Reina escucha a la crítica internacional y recupera su chaqueta de cuero roja

Doña Letizia finaliza hoy su agenda semanal presidiendo uno de los eventos que no se pierde cada año, el Foro contra el cáncer organizado por la AECC con motivo del día mundial contra esta terrible enfermedad. Como es habitual en este tipo de citas, ha escogido un look discreto pero totalmente acertado, protagonizado por básicos de fondo de armario que nunca fallan, como el vestido midi o la chaqueta de cuero. Eso sí, ha querido aportar un toque diferente al aportar un toque de color en su infalible rojo.

- La prensa internacional se rinde al rojo Letizia: Reina de España y de estilo

La 'reina del rojo'

Aunque en sus actos del día a día y reuniones de trabajo prefiere últimamente recurrir a diseños en tonos neutros como el gris o el azul marino, esta vez la Reina ha recuperado su tonalidad más característica, la cual ha conquistado por completo a la crítica internacional. Cuando reciclaba la semana pasada su vestido carmesí de Carolina Herrera, eran varios los medios extranjeros que concidían en que este es el color que mejor le sienta, y la coronaban como una auténtica 'reina de estilo'. Parece que doña Letizia ha escuchado y ha vuelto a lucirlo aunque, eso sí, ha optado por hacerlo en pequeñas dosis, a través de los accesorios: un cinturón de piel grueso, de Mohel; zapatos de salón con acabado 'coco' y un bolso de mano tipo saco en el mismo tejido, ambas piezas de Magrit que llevó por primera vez la semana pasada con un vestido fajín, también de color rojo. De este modo, consigue con su talismán cromático un efecto contrastante que alegra el sobrio diseño de punto azul marino, de cuello redondo y mangas largas, por el que se ha decantado esta mañana.

- La Reina rescata sus básicos de trabajo con los que siempre acierta

Un básico de primavera

Esta semana el tiempo en Madrid ha dado una tregua y se han dado temperaturas muy primaverales, por lo que no sorprende que la Reina haya dejado a un lado sus abrigos en favor de su colección de chaquetas de cuero. Hoy recupera una que no veíamos desde hace varios años, un diseño rojo de cuello a la caja, manga francesa y botones forrados perteneciente a la colección Resort 2017 de Carolina Herrera. Esta pieza, que estrenó en mayo de 2017, cuenta con bajo péplum, detalle que estiliza la silueta generando un favorecedor efecto 'cintura de avispa'. En cuanto a las joyas, ha mantenido una línea discreta, optando únicamente por sus minipendientes 'daga' de oro blanco y diamandes, de Gold and Roses, y su habitual anillo circular, de Karen Hallam, con fin de no sobrecargar el look.

- Doña Letizia se compra en rebajas una nueva falda de cuero

Un look con significado especial: tiene que ver con el Rey

Con motivo del 40 aniversario de la Fundación Reina Sofía, que justamente coincidió también con su aniversario de bodas, doña Letizia estrenó esta prenda cañera en conjunto con otras piezas básicas mucho más luminosas que las que luce hoy, tal vez porque aquel evento tuvo lugar en la recta final de la primavera. Se trata de una falda lápiz color crema, firmada por Hugo Boss, y unos salones de piel al tono conectados con su discreto bolso de tweed con asa de cadena. Un complemento, sin embargo, pretendía opacar a la prenda de abrigo que hoy asume total protagonismo: unos pendientes colgantes de flores y cuentas blancas.

