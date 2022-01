Carolina de Mónaco recuerda a su gran amigo Karl Lagerfeld con un simbólico top de lentejuelas

El 19 febrero se cumplirán tres años de la dolorosa partida de Karl Lagerfeld, el icono del diseño que dio una nueva vida a Chanel y continuó el legado de su fundadora hasta la muerte, día que marcó un antes y un después en la industria de la moda y en los corazones de quienes más lo querían. Fue el caso de Carolina de Mónaco, que aprovecha cada ocasión para recordarlo a través de sus impactantes looks con sello de la maison francesa, como ha ocurrido en la más reciente cena homenaje al artífice alemán, celebrada en Montecarlo. De hecho, se ha decantado por un estilismo 'brilli' con mensaje que reafirma la intensidad de la amistad que existía entre ambos.

Deslumbra con un top de lentejuelas y su confiable pantalón 'palazzo'

Una vez más, Carolina de Mónaco ha puesto en evidencia por qué figura entre las royals más elegantes y rompedoras en términos de estilo al dar con el look ideal de Nochevieja para las mujeres que no quieren llevar vestido. Ya que la discreción no se encuentra entre sus preferencias de moda, ha escogido un top clásico de cuello redondo y mangas largas diferente a cualquier otro, pues está bañado en lentejuelas multicolor que simulan un estampado floral, y lo ha completado con unos pantalones palazzo satinados en tono azul marino. No es la primera ocasión en la que la Princesa de Hannover opta por este tipo de silueta holgada, que alarga las piernas al máximo y estiliza el cuerpo. Acudió al último desfile de Chanel, a principios de este mes, con un look bastante similar, compuesto de un maravilloso abrigo-joya y pantalones anchos de terciopelo.

Una elección especialmente significativa

El conjunto escogido por la Princesa de Hannover no ha sido una simple coincidencia, pues más allá de llevar la firma de Chanel, pertenece a la primera colección lanzada tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld y diseñada íntegramente por Virginie Viard, actual directora creativa y mano derecha del creador alemán. La entrega de Alta Costura para la temporada Otoño/Invierno 2018-2019 reinterpreta los códigos tradicionales de la marca de modo poco convencional, con un giro moderno que resulta en el perfecto balance entre legado e innovación, una fórmula en la que Karl demostró ser experto desde su llegada a Chanel en 1983.

Estilismos que le recuerdan a su querido amigo

La cálida relación entre Karl Lagerfeld y Carolina de Mónaco se remonta a los años setenta, cuando este consolidaba su marca personal en las casas Fendi y Chloé después de haber trabajado para Jean Patou o Yves Saint Laurent. Su vínculo, no obstante, se hizo cada vez más fuerte tras el nombramiento del diseñador como mente creativa de Chanel y la hija de Grace Kelly se mantuvo fiel a él hasta su desaparición. En esta imagen, capturada en París ese mismo año, posa con su gran amigo luciendo un vestidazo de lentejuelas azul cuyo patrón resulta bastante parecido al que ha ostentado en este último homenaje, un guiño personal que simboliza la imborrable memoria que ha dejado Karl Lagerfeld en la vida (y el armario) de la princesa.

