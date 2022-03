Comienza la nueva era de Chanel sin Karl Lagerfeld en la Alta Costura

El pasado 19 de febrero el icónico Karl Lagerfeld fallecía y dejaba huérfanas a varias firmas de moda, como Chanel. La casa francesa había visto como el alemán recuperaba los códigos de su fundadora, Coco, y los adaptaba a cada temporada desde 1983. Ahora, es su mano derecha, Virginie Viard, la actual directora creativa de la firma. Esta mañana a primera hora durante los desfiles de Alta Costura otoño-invierno 2018-2019 en Paris, la francesa ha vivido un momento histórico, pues por primera vez mostraba una colección íntegramente diseñada por ella para esta maison y sin completar líneas previas ya esbozadas por su maestro.

VER GALERÍA

Comienza una nueva era para Chanel, aunque es difícil no recordar el legado que dejó Karl no solo en Virginie sino en la historia de la moda. El tweed, género icónico de esta firma, vuelve a interpretarse de modo poco convencional, en esta ocasión con patrones voluminosos que ponen especial énfasis en realzar hombros. También se combina con otros géneros y acabados como mostró Kaia Gerber, una de las últimas musas del alemán, con una chaqueta que se adornaba con flores en relieve en la parte superior.

VER GALERÍA

En un desfile de carácter intimista que se desarrolló en un escenario que recreaba una biblioteca circular dentro del Gran Palais, tampoco faltaron propuestas para vestir la noche. Destacan especialmente vestidos largos, muy fluidos, con caida y que se acompañan de guiños románticos a través de volantes y cuidados drapeados. Sin embargo, se adivina un patrón clásico y con cierta sobriedad, evitando excesos.

VER GALERÍA

Un comedido patronaje que también se percibe en los looks presentados donde no se apuesta por acompañarlos de muchos complementos. A destacar lo único, su colección de calzado, que para esta colección se prefiere plano y en tonos neutros.

VER GALERÍA

Si sobre la pasarela Kaia no faltaba a la cita, en el front row también se dejó ver Margot Robbie, otra de las musas de Karl. La actriz no quiso perderse este desfile y lo hizo con un look en tonos neutros de blazer estructurada y pantalones pitillo. Además de ella, también se dejaron ver en la primera fila de la presentación Isabelle Huppert o Inès de la Fressange.