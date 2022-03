Doña Letizia estrena el vestido personalizado de flores 3D que faltaba en su armario

Ayer en la segunda jornada de su visita de Estado a Suecia, la Reina causó sensación con su imagen más royal. Su primer look estuvo protagonizado por un accesorio que no es habitual en ella, pero que reserva principalmente para sus encuentros con la realeza europea. Hablamos del tocado (una creación a modo de diadema tipo turbante) que lució a primeras horas del día y que combinó con un nuevo vestido y una capa con piel de estreno. Por la noche, doña Letizia fascinó con su apuesta para una cena de gala en la que llevó la tiara de lis y un vestido sostenible de tul firmado por H&M que, curiosamente, también se encuentra en el armario de la princesa Victoria. Hoy, la moda española marca su primer estilismo a través de una elección hecha a medida.

En la jornada de hoy jueves, los actos son más relajados, por lo que no espera que lleve ni tocado ni tiara. Su primer compromiso ha sido la visita a la Biblioteca Bernadotte del Palacio Real, a donde ha acudido junto a la reina Silvia. Desde allí, participará en un almuerzo ofrecido por la ciudad de Estocolmo y concluirá el día con una recepción oficial junto al rey Felipe VI en la residencia de la embajadora de España en Suecia.

Un innovador vestido hecho a medida

El primero de sus looks en este jueves 25 innova al hacer un guiño el estampado de flores que tanto le gusta y que es habitual incluya entre las propuestas que lleva a sus viajes internacionales. Sin embargo, esta ocasión interpreta este print con un nuevo vestido que dispone los motivos florales con efecto 3D. Confeccionado en crepé rosa palo con aplicaciones en relieve de organza de seda, este estreno, que lleva el sello de Pedro del Hierro, tiene además cuello a la caja, manga larga y se ciñe estratégicamente a la cintura para recuperar el vuelo en una falda con un largo midi.

Como nos precisan desde la firma, "está hecho a medida y en exclusiva para para ella, pero tiene un patrón que tendrá bastante presencia en la colección de Primavera/Verano 2022". Como complementos, apuesta por creaciones de Magrit en rosa empolvado para evitar el contraste en su imagen final. Un efecto que sí ha querido generar en el exterior, pues para protegerse lució un abrigo en rosa chicle de Carolina Herrera (colección Otoño/Invierno 2019-2020). Además, complementó su estilismo con medias de cristal muy discretas.

No obstante, las flores no solo eran protagonistas en esta prenda, ya que doña Letizia también quiso acompañar su imagen con unos pendientes nacarados con forma floral que no son nuevos. Muy románticos y de la firma Yanes, la Reina mostraba esta joya al despejar su melena del rostro. Curiosamente, Silvia de Suecia lucía unos muy similares. Para completar su look, la esposa de Felipe VI no olvidó su anillo de Karen Hallam.