¿Con cuál te quedas? Victoria Beckham propone 9 disfraces inspirados en sus looks como Spice Si todavía no sabes qué ponerte esta noche, ficha las divertidas ideas de la diseñadora

Aunque Halloween se celebre de manera oficial esta noche, son numerosas las celebrities que se han adelantado a esta terrorífica fiesta y llevan varios días deleitando a sus seguidores con sus elaborados disfraces. Un ejemplo de ello es Paula Echevarría, quien asistía anoche a una fiesta junto a Miguel Torres, convertidos ambos en calaveras mexicanas al más puro estilo Coco, o Shakira, que se transformaba en una bruja para ir al colegio de su hijo Milan. Si eres de las que ha dejado la elección de look para el último momento, seguro que estos ejemplos te sirven como inspiración pero, si te parecía poco, Victoria Beckham llega para salvarte, y te propone nada menos que 9 estilismos inspirados en... ¡ella misma!

Vuelta a sus orígenes

Aunque ella no es especialmente conocida por sus disfraces -de hecho, suele compartir imágenes de sus hijos e incluso su marido convertidos en otros personajes pero pocas veces de ella misma-, Victoria se ha metido este año en el espíritu de Halloween y ha querido dar varias ideas a sus fans que todavía no tienen look para esta noche. "¡Elige a tu Pija preferida de Halloween! Aseguraos de etiquetarme en vuestros disfraces de Pija este fin de semana ✌🏼" ha escrito junto a un montaje en el que muestra 9 de sus estilismos más icónicos de su etapa como estrella del pop, desde su famosísimo LBD negro hasta los minivestidos metalizados que marcaron una época.

Looks inolvidables

Este año las Spice Girls están de celebración, y es que se cumplen 25 años desde su debut. A pesar de ello, siguen triunfando sobre los escenarios -ya sin Victoria- y su estética continúa siendo emblemática. De hecho, sus looks son uno de los disfraces grupales más replicados cada año, habiendo llegado incluso a conquistar hasta a las Kardashian, quienes se han transformado en ellas varias veces. Los diseños minimal de Victoria, el vestido con la bandera británica de Geri, el animal print de Mel B, los looks dulces de Emma y el chándal de Mel C han marcado, sin duda, una época.

A pesar de que haya dejado atrás el mundo de la música y actualmente su vida esté muy alejada de aquellos tiempos como cantante, habiendo refinado mucho su estilo y construido un imperio textil, Victoria ha demostrado en numerosas ocasiones que no se avergüenza en absoluto de su etapa como Spice. De hecho, las referencias a la banda y a las que fueron sus compañeras son continuas, hasta el punto de que anima a sus seguidores a que se disfracen como ella a pesar de no sentirse ya nada representada por esos looks.

