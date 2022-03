Mirian Giovanelli, elegante protagonista de la gran noche de la joyería italiana en Madrid

Artesanía, tradición y una alianza exquisita dan como resultado la campaña Joyería Italiana con Durán Joyeros. Una iniciativa que va acompañada de una colección de piezas exclusivas donde la artesanía se une con las tendencias del momento a través de anillos, pendientes... y colgantes en los que encontramos desde diseños más minimalistas a otros llenos de color que toman como referente la inolvidable dolce vita. Para conocerlas de cerca, Madrid acogió una exquisita fiesta en los jardines del Palacio de Amboage, la sede de la Embajada de Italia en España (y residencia de su embajador) que se encuentra en pleno barrio de Salamanca junto a la conocida como 'milla de oro'. Una velada que tuvo como madrina a la actriz Miriam Giovanelli., que se conviritó en mamá por segunda vez el pasado mes de enero.

La actriz inolvidable protagonista de Velvet -y a quién también vimos interpretando a Ciccolina en la exitosa serie de La Veneno- fue una de la afortunadas que lució algunas de las creaciones de la nueva campaña de Durán Joyeros, sello con más de 130 años de historia, demostró que 'menos es más' con su look y que con unas joyas muy bien seleccionadas un look puede ser sublime. En concreto, para tan señalada velada en la que se disfrutó de un desfile de modelos para conocer estas novedades en joyería, Miriam Giovanelli lució un blazer en lana de The Kooples que llevó sobre minivestido negro de Dsquared2 y que combinó con zapatos al tono de Aquazzura. Además de muy elegante y juvenil, estaba emocionada ante su papel destacado en esta velada. “Anoche tuve el honor de amadrinar un evento muy especial: el nombramiento de Durán Joyeros como embajador de la joyería italiana en España. Gracias familia Durán por la invitación”, compartió con todos sus seguidores.

En esta exclusiva noche y como marcando un dress code improvisado, Miriam Giovanelli no fue la única que supo acertar con total look en negro, que daba aún más peso a sus piezas de joyería con lo que se demostraba que una joya bien elegida es suficiente para deslumbrar. Siguiendo su ejemplo, también pudimos en esta velada a las actrices Paloma Boyd, con minivestido de terciopelo y sandalias de tiras; Andrea Guasch, con diseño midi y botas de piel; o Elena Rivera, con mono de inspiración esmoquin. Pero ‘para gustos los colores’, hubo elecciones que marcaron la diferencia como el de Teresa Riott, famosísima tras interpretar a Nerea en el exitoso título de Netflix Valeria. Ella prefirió brillar al máximo con un vestido completamente confeccionado con paillettes plateadas, de manga larga, cuello a la caja y bajo con volante. Lo combinó con unas originales sandalias con eslabones en el empeine.

Compartir, disfrutar, amar, celebrar

La nueva alianza de Durán Joyeros se engloba bajo un lema muy significativo: ‘Compartir, disfrutar, amar, celebrar’. Tres verbos que animan a la unión en esta campaña, entre cuyas modelos vemos a la española Bárbara García; y que introducen estas nuevas joyas, las cuales son posibles tras una iniciativa del gobierno italiano a través de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior. Durante la noche, en la que bajo una carpa adornada con millones de bombillas que creaban una atmósfera mágica se llegó a reunir a 90 invitados bajo un control exhaustivo anti-COVID, se contó con la presencia del embajador de Italia en España, Riccardo Guariglia, que ejerció de anfitrión; de la directora de oficina ICE de Madrid, Cecilia Oliva; la presidenta de Federorafi (federación italiana que agrupa a los productores italianos del sector de la joyería), Claudia Piaserico; o el director del grupo Durán, Juan Miguel Albarracín Durán.

