El vestido de Mary de Dinamarca al que está destinada doña Letizia Un diseño de lunares firmado por una de las marcas preferidas de la Reina que no nos sorprendería que estrenara ella también

En plena semana de la vuelta al cole, hemos visto cómo las royals también retoman sus agendas de trabajo después del parón veraniego. Estos días Máxima de Holanda, doña Letizia y Mary de Dinamarca han regresado a los actos oficiales, y todas ellas lo han hecho con looks muy fieles a su esencia, caracterizados por su elegancia y atemporalidad. Un claro ejemplo de ello es el conjunto que lucía ayer la princesa danesa en Milán. Mary se encuentra en la ciudad italiana coon motivo de la Milan Design Week, y ha asistido a una ponencia en el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, tras lo que visitó la famosa Fundación Prada. Sin embargo, en esta ocasión no optó por moda italiana sino que se decantó por recuperar de su armario el que es, sin duda, uno de sus diseños preferidos: un vestido estampado que no nos sorprendería verle a la reina Letizia.

Elegancia atemporal

No es ninguna novedad afirmar que la princesa de Dinamarca y doña Letizia comparten gusto a la hora de vestir, y ambas adoran reinventar las tendencias del momento adaptándolas a su sello personal y a la elegancia real. De hecho, han coincidido en varias ocasiones con la misma prenda, y no nos extrañaría que volvieran a hacerlo próximamente con, por ejemplo, este vestido de lunares. Los topitos son uno de los patrones preferidos de la Reina, hasta el punto de que se han convertido en una de las señas de identidad de su armario, así que seguro que le enamoraría este modelo.

Un diseño muy royal

Se trata de una pieza con lazada al cuello -aunque Mary prefiere llevarla suelta, creando un favorecedor escote en 'V'-. manga larga de gasa, corte a la cintura y falda midi evasé, un tipo de corte que también está muy presente en los looks de doña Letizia. Otro de los motivos por los que no nos sorprendería que la Reina se comprara este diseño es que está firmado por una de sus marcas preferidas tanto para el día a día como para las ocasiones especiales: Carolina Herrera.

De hecho, posee algún modelo similar. Curiosamente, también lo tiene la princesa Tatiana Blatnik, esposa del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Lo cierto es que este vestido tiene una estética tan sofisticada y atemporal que también encajaría en el estilo de otras royals como Kate Middleton, gran fan de los lunares y las lazadas al cuello.

