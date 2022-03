Doña Letizia no arriesga y gana con su vestido rojo infalible La Reina saca del armario un diseño de su color favorito que estrenó en otra cita con el deporte español

A la espera de los Juegos Olímpicos de Tokio, que darán comienzo el 23 de julio, don Felipe y doña Letizia han recibido esta mañana en el Palacio Real de El Pardo a una representación de los más de 300 deportistas españoles que participarán en la presente edición, la cual fue pospuesta a causa del coronavirus en 2020. En sus últimos actos públicos, la Reina ha optado por la sobriedad en lugar del ornamento, rescatando un traje sastre liso para la celebración del Año Jacobeo y un look total white en la inauguracion de ARCO, y este no ha sido la excepción. En sintonía con sus acompañantes, ha querido hacer un guiño a la selección nacional con una de sus apuestas eternas y confiables, el vestido rojo de silueta 'corola'.

Un esencial de su armario, en todas sus versiones

En todo el abanico cromático disponible al momento de vestir, el rojo se posiciona en lo alto de la lista para doña Letizia, quien acumula ya una amplia colección de vestidos en esta potente tonalidad, en sintonía con el uniforme de los deportistas españoles que la acompañan hoy. Aunque este no es su único requisito para conseguir el look perfecto. Si hay otra característica que le sienta de maravilla, es la favorecedora silueta 'corola', un gusto que sin duda ha heredado la Princesa de Asturias. Ambos factores encontraron su punto de encuentro en este vestido sin mangas con cuerpo entallado, cuello caja y falda midi en vuelo, firmado por Carolina Herrera, que incluye un cierre frontal de aires sport, muy acertado para el encuentro. Como toque final, ha decidido complementar con unos salones rojos de tipo slingback de la misma marca.

Lo estrenó en otra cita deportiva

Celebrar los triunfos de los jugadores nacionales parece ser el mensaje oculto detrás de este vestido, pues lo lució por primera vez en septiembre de 2019 para recibir a la selección española de baloncesto tras su victoria en el mundial de China. En aquel evento, también optó por los zapatos semiabiertos y prescindió de joyas excesivas, aparte de su anillo con diseño hueco ovalado, de Karen Hallam, y los pendientes Skyline Crawler con diamantes, de Gold&Roses.

Su anterior encuentro con los olímpicos españoles

Hace tres años, los Reyes se reunieron en La Zarzuela con la selección española en su regreso de los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, que tuvieron lugar en Pyeongchang. Si bien en esta ocasión, con la mira puesta en Tokio, se ha decantado por un look monocolor, doña Letizia sorprendió en dicha audiencia con un anecdótico twinning, al coincidir con la indumentaria de los competidores por su combinación de top blanco y piernas enfundadas en rojo. Aunque no se sabe si esta elección fue intencional, con fin de rendirles tributo, el divertido look de la Reina es uno de sus más recordados.