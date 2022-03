Jill Biden recuerda la polémica chaqueta con mensaje de Melania, pero con diferente resultado

Reino Unido ha sido el escenario elegido para la primera cumbre del G7 en la que participa Joe Biden. Hasta suelo británico se ha desplazado el presidente de Estados Unidos acompañado de la primera dama, Jil Biden. Precisamente, esta se ha convertido en viral por el look que lució en su divertido encuentro con Boris y Carrie Johnson. Para la ocasión, quiso modernizar su imagen con una prenda que más que ser una propuesta de tendencia, se ha convertido en toda una declaración de intenciones. Y es que para cubrir sus hombros estrenó una chaqueta con mensaje. Una apuesta que ha hecho inevitable recordar una de las polémicas que protagonizó Melania Trump a través de sus elecciones de moda.

Durante su paseo junto a su marido y el matrimonio Johnson, Jill Biden lució un vestido de estampado de lunares (de la colección Resort 2022 de Brandon Maxwell), muy similar a la tendencia de invitada con la conectaron Ana Boyer y Sandra Gago. Sin embargo, en lugar de ser un diseño largo, ella prefiera una creación midi más acorde con la situación. Sin embargo, todo el protagonismo visual se lo lleva su chaqueta. A pesar de su corte clásico y color negro, esta prenda, que estrenó en 2019, muestra en la parte posterior la palabra 'Love' ('Amor') enmarcada en un rectángulo creado con tachuelas.

Un lema conciliador

Con esta elección de la firma parisina Zadig & Voltaire, la Primera Dama ha tenido un claro objetivo que no hace casual que la luzca. "Estamos tratando de traer unidad", precisa Jill sobre su apuesta, tal y como recoge abc news. Una estrategia que ha gustado y que se distancia de la polémica que generó su predecesora, Melania Trump, cuando también llevó un diseño con mensaje.

La chaqueta de Zara que no se entendió

En junio de 2018, Melania Trump lució una parka color caqui de Zara (colección Primavera/Verano 2016) que presentaba en su espalda un mensaje escrito con grandes letras blancas simulando brochazos de pintura blanca en el que se podía leer ‘I really don’t care. Do U? (‘La verdad es que no me importa. ¿A ti?’). La polémica estaba servida, pues se consideró inapropiada debido al contexto en el que se mostraba.

A pesar de que Donald Trump aclaró en su twitter que el lema era en respuesta a los medios de comunicación sobre las informaciones erróneas que se generaban sobre ella (en esos momentos, se hablaba de un distanciamiento del matrimonio), lo cierto es que no se entendió que luciera esta prenda cuando previamente había visitado por sorpresa un albergue de niños de otras nacionalidades en McAllen (Texas) con el objetivo de mitigar los efectos de las últimas decisiones gubernamentales de EEUU en relación a los inmigrantes que pretendían acceder y asentarse en el país (al ser una política de tolerancia cero, la elección de separar a los menores de las familias migrantes y la falta de plan para reunirlos generó una crisis humanitaria que nadie olvida).