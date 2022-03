¿Y si la polémica chaqueta de Zara de Melania Trump hubiera escondido un mensaje para Ivanka?

Desde que llegara a la Casa Blanca de la mano de su marido en 2017, Melania Trump ha conseguido acaparar numerosos titulares no solo debido a su labor en actos oficiales, sino también por más de una polémica de vestuario. Es evidente que la Primera Dama estadounidense, al igual que hacen numerosas royals, busca mandar mensajes a través de su ropa y accesorios. A veces tiene guiños con los países que visita, otras transmite sentimientos concretos al jugar con los estampados y colores y en ocasiones es incluso más directa y opta por prendas con textos muy claros, como la famosa parka de Zara que dio la vuelta al mundo en junio del año pasado. A pesar de que en aquella ocasión el propio Presidente fue el encargardo de aclarar las intenciones de su mujer al escoger ese diseño, ahora se ha desvelado que podría esconder un aviso a Ivanka Trump.

Kate Bennett, reportera de la CNN y única corresponsal en la Casa Blanca, acaba de publicar un libro contando los entresijos de la familia Trump, el cual ha dejado titulares tan llamativos como que duermen en habitaciones distintas o que, tal y como sospechábamos, Melania siempre mide al detalle los mensajes tras sus looks. "Habiéndola cubierto durante tanto tiempo, cada cosa que hace tiene un significado, incluso la ropa que viste" explica la autora en Free, Melania: The Unauthorized Biography. Enfatiza mucho en estos estilismos, revelando, por ejemplo, que tiene la teoría de que la Primera Dama opta por prendas de inspiración masculina cuando está enfadada con su marido, ya que a él le gusta que las mujeres vistan con vestidos "ceñidos, cortos, sexies y femeninos". También habla sobre la famosísima parka española que lució en verano de 2018 y que generó mucha controversia.

La Primera Dama estrenó una chaqueta de la temporada primavera-verano 2016 de Zara en colo caqui, con capucha y cintura fruncida de aspecto militar. Su precio era de 49,95 euros, aunque pudo llegar a adquirirse por 33 en rebajas. Sin embargo, no fue su precio ni su firma lo que acaparó todos los titulares, sino el texto que estaba escrito en la espalda simulando brochazos de pintura blanca: 'I really don't care. Do U?' ('La verdad es que no me importa. ¿A ti?'). En un principio provocó una total revolución en redes, ya que lo llevó para visitar un albergue de niños de nacionalidades distintas a la estadounidense en Texas, un acto programado con la intención de mitigar los efectos de las últimas decisiones gobierno de los Estados Unidos en relación a los inmigrantes ilegales, y parecía que se refería a que le daban igual estos pequeños.

Sin embargo, el propio Donald Trump aclaró posteriormente el supuesto malentendido, explicando que la frase se refería a las Fake News -es decir, las noticias inventadas por la prensa-, puesto que Melania "se había dado cuenta de lo deshonestos que son los medios y ya no le importaba lo que dijeran". Por su parte, Bennett tiene su propia teoría, y es que no se trataba de un dardo hacia los periodistas sino hacia Ivanka Trump.

"Creía, y sigo creyendo, que la chaqueta fue un gracioso dardo hacia Ivanka y sus constantes intentos de destacar por sus positivos puntos de debate a nivel administrativo" sentencia en el libro, explicando que la relación entre ambas es "cordial, pero no cercana". Según ella, la figura hasta ahora inexistente de "primera hija", por la cual Ivanka está constantemente asistiendo a actos oficiales junto a su padre, no le termina de convencer a Melania.