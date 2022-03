Amalia de Holanda se suma al fenómeno de los vestidos bordados que gustan a las jóvenes 'royals'

Día muy significativo para Amalia de Holanda, de 17 años. La Princesa, hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima, se ha graduado con éxito de sus exámenes finales de educación secundaria en el Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Un logro que le ha llevado a izar la bandera nacional en el tejado del palacio Huis Ten Bosch, la residencia real. Un acto histórico en el que no faltó la presencia de su madre y para el que eligió un innovador look que esta protagonizado por un vestido bordado de estilo étnico. De hecho, esta elección no solo moderniza aún más su estilo, sino que conecta, por ejemplo, con los gustos de otras dos jóvenes royals, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

VER GALERÍA

Un vestido en blanco y negro con bordados estratégicos

Cada una de las tres tiene vestidos con bordados de estilo étnico, aunque con detalles muy diferentes entre sí que marcan personalidades muy diferentes. En el caso de la heredera al trono de Holanda, que desde ahora va a disfrutar de un año sabático, esta ficha un diseño de color blanco con detalles en negro que se disponen a modo de cenefas con motivos geométricos marcando la figura y delimitando estratégicamente la prenda.

VER GALERÍA

Este vestido es nuevo en el armario de Amalia de Holanda y se inspira en la moda mediterránea. De hecho, toma como referencia la cultura griega. Es más, está confeccionado en estas islas europeas. Bajo el nombre de Ella, se trata de una creación de la firma Devotion que se puede encontrar entre sus propuestas de Primavera/Verano 2021. Actualmente, puede encontrarse rebajado este diseño ( 240,95 188,88 euros) y su oferta de colores es infinita.

VER GALERÍA

Con mangas abullonadas para la infanta Sofía

El pasado 22 de abril, la infanta Sofía también modernizó su imagen gracias al vestido bordado que llevó en Cartagena (Murcia) con motivo del flote del submarino S-81 Isaac Peral en el astillero de Navantia. En su caso, esta propuesta era de color rojo, corte mini y presentaba mangas abullonadas, detalle que conectaba con el look de su hermana en ese día. Con un precio de 25,99 euros, esta creación de Sfera con estilo bohemio colgaba el cartel de agotado en aquel momento.

-Copia el look bohemio que ha unido a Paula Echevarría y la infanta Sofía

VER GALERÍA

Leonor también apuesta por la dualidad del blanco y negro

En una de las visitas al hospital al rey Juan Carlos en 2019, Leonor escogió un estilismo relajado con el que sorprendió. Su diseño, de inspiración bohemia, llevaba plumeti y bordados en blanco. La prenda era obra de Mango, firma que tampoco falta en el vestidor de doña Letizia. Por último, la Princesa llevó unas cómodas zapatillas blancas de Converse. En julio de 2020, la primogénita de los Reyes de España lo recuperaría para viajar de Mérida a Madrid.