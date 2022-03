El look más tierno de Meghan: su camiseta a juego con un body del pequeño Archie La última aparición de la Duquesa nos desvela un conjunto de lo más significativo en homenaje a su primer hijo

Desde que se mudó a Estados Unidos junto a su marido, las citas públicas de Meghan Markle han sido escasas, y casi todas han tenido lugar de manera virtual. Tanto su cameo en el programa The Late Late Show de James Corden, donde estrenó un vestido premamá muy asequible como su último mensaje vía Youtube, en el que presumió de avanzado estado de gestación con un diseño camisero que, curiosamente, llevó Alejandra Salinas ese mismo día para casarse. Hoy, la duquesa de Sussex ha vuelto a hacer una aparición inesperada en el tráiler de la nueva serie de Apple TV producida por Harry y Oprah Winfrey. Sin embargo, esta vez no luce barriguita asi que tuvo que ser grabada hace meses. A pesar de lo sencillo que es el look que lleva puesto Meghan, guarda un significado de lo más especial en relación a su pequeño Archie.

VER GALERÍA

Un cameo muy especial

El hijo de Carlos de Inglaterra se ha sumado a la famosísima presentadora estadounidense para producir una serie documental sobre salud mental, que se estrenará este mismo viernes. Con ese motivo, hoy se ha publicado un primer tráiler en el que hemos podido comprobar que tanto Meghan como su hijo (aunque él a través de imágenes antiguas que ya habíamos visto) tendrán una pequeña participación. La duquesa de Sussex aparece muy sonriente junto a su esposo vistiendo un sencillo conjunto compuesto por un pantalón básico negro, cinturón a juego y una camiseta blanca de manga corta y cuello redondeado con un mensaje escrito en ella. Pero, ¿qué significa esta frase?

- Meghan Markle reafirma su truco más efectivo para que no le duelan los tacones

VER GALERÍA

Conexión un año y medio después

La camiseta de Meghan lleva estampadas las palabras 'Raising the future', algo que se traduce del inglés como 'Criando el futuro'. Lo más curioso de esta prenda es que va a juego con una que tiene el pequeño Archie, primer hijo de los duques. En septiembre de 2019 los Duques viajaron a Sudáfrica junto a su hijo, y en uno de los actos a los que asistieron recibieron un body para su bebé, en el que podía leerse 'el futuro' en la misma tipografía. Ambos diseños pertenecen a la firma Mère Soeur, cuya diseñadora se ha mostrado muy emocionada por ver a la mujer del príncipe Harry con su ropa.

- Meghan Markle impacta con el vestido 'Primavera cítrica' en un inesperado look premamá

VER GALERÍA

Tanto la camiseta como el body se encuentran a la venta a través de la tienda online, por 27 libras (31 euros) y 15 libras (17,44 euros). Además, existen versiones en otros tonos como el negro o el estampado tie dye.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Meghan Markle’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!