La Reina recupera uno de sus vestidos misteriosos para un acto sorpresa en Barcelona

¡Sorpresa! A pesar de que esta semana no constaba ningún acto público en su agenda oficial, los Reyes han viajado a Barcelona de manera privada para darle el Premio Cervantes 2019 al poeta Joan Margarit, el galardón más prestigioso concedido en lengua hispana. Aunque tradicionalmente la ceremonia tiene lugar cada 23 de abril este año no pudo celebrarse, por lo que don Felipe y doña Letizia se han desplazado para entregarlo personalmente antes de dar comienzo a sus vacaciones de Navidad. Para este acto inesperado, la Reina ha querido continuar con su estrategia de austeridad al no estrenar ropa ni complementos, y ha recuperado de su armario un estiloso diseño minimalista que ya le habíamos visto a principios de año.

Minimalismo y elegancia

Doña Letizia se ha llevado a la capital catalana un sencillo y elegantísimo vestido en tono crudo, un diseño de manga larga y cuello redondeado que agrega una discreta abertura en el escote y falda midi asimétrica, así como un falso cinturón incorporado para potenciar la silueta femenina. El toque de originalidad y modernidad lo aportan su acabado deshilachado en el bajo. Curiosamente, la Reina pone fin (a no ser que aparezcan de nuevo por sorpresa en los próximos días) a sus actos públicos de 2020 con esta pieza que estrenó en uno de sus primeros actos oficiales del año: la apertura de las cortes, a la que acudió con su marido y sus hijas el pasado 3 de febrero. En aquella ocasión lo lució con una capa negra sobre sus hombros a su llegada al Palacio, pero hoy prescinde de abrigo y nos permite verlo a la perfección.

- Los looks que la Reina nunca ha repetido y nos gustaría ver en 2021

Uno de los misterios de su vestidor

A pesar de que normalmente se conocen las firmas de las prendas que lleva la Reina prácticamente a los pocos minutos de que las luzca, todavía existen ciertos misterios en su armario, y este diseño es uno de ellos. Diez meses después de que lo estrenara, sigue siendo toda una incógnita su procedencia. Al igual que en febrero, lo ha combinado con unos salones de efecto serpiente de Magrit que tiene en su armario desde hace varios años.

- La Reina transforma su abrigo de pelo con traje sastre y zapato plano