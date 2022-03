La Reina transforma su abrigo de pelo con traje sastre y zapato plano

Semana de lo más completa para doña Letizia. A principios de semana, volaba hasta Honduras para pasar allí dos días en un viaje de cooperación con el fin de entregar material en el país centroamericano tras la devastación causada por las tormentas tropicales Eta e Iota. Hoy, recupera su agenda en Madrid junto al rey Felipe asistiendo a dos actos oficiales: el primero, la inauguración de del momento en memoria y reconocimento de los sanitarios fallecidos debido a la pandemia. Posteriormente, han acudido a un centro geriátrico para conocer de cerca el proyecto de Cáritas de asistencia a domicilio a mayores solos. Al tratarse de dos citas con tanta carga social, ha optado, como cabía esperar, por un look sobrio, discreto y repetido, pero eso no significa que no haya derrochado elegancia.

Diseño estratégico

Desde que comenzó el curso el pasado septiembre, la Reina ha optado por seguir una estrategia de austeridad y evitar estrenar nada de ropa y accesorios, combinando con maestría piezas que ya tenía en su armario para que parezcan nuevas. Buscando potenciar esa sobriedad que comentábamos anteriormente, en esta ocasión ha decidido apostar por un conjunto en tonos oscuros y ha recuperado un estilosísimo abrigo tipo batín que estrenaba el pasado marzo en París. Este tipo de diseños envolventes resultan totalmente favorecedores porque se adaptan a todo tipo de siluetas, y se han convertido en una apuesta recurrente en el vestidor de royals como Meghan Markle, Victoria de Suecia y la propia reina Letizia, quien tiene varios en distintas tonalidades.

Inspiración sastre

Esta pieza con solapas y lazada a la cintura incorporada se trata de una creación de Hugo Boss, una de sus firmas de cabezera, que agrega cuello desmontable de efecto pelo para aportar una dosis extra de originalidad y sofisticación. Bajo este abrigo ha lucido un traje dos piezas de la misma casa, un conjunto de raya diplomática en azul marino compuesto por blazer clásica y pantalones rectos que ha llevado en varias ocasiones a lo largo de este 2020 y que esta vez ha combinado con una sencilla camisa blanca.

Para rematar, ha decidido bajarse de nuevo de los tacones -un gesto que se ha repetido bastante a lo largo de los últimos meses- y ha vuelto a calzarse sus zapatos tipo Oxford de Uterqüe, un par acordonado con suela track y detalles picados. Como look de belleza, ha decidido recoger su melena, que luce cada vez más larga, en una coleta que despejaba su rostro, y ha prescindido de grandes joyas, optando únicamente por unos discretos pendientes plateados.

