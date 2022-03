Victoria de Marichalar conquista la noche madrileña con su 'blazer' con guiño folclórico

La Navidad está a la vuelta de la esquina y es imposible no contagiarse del espíritu festivo de esta época del año como les ha sucedido a Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas. La pareja acudió este viernes a un romántico plan en la capital, el encendido de las luces del Hotel Four Seasons. Y, para la noche madrileña, la sobrina de Felipe VI volvió a hacer gala de su personalísimo estilo, el mismo por el que no es una aristócrata como las demás al mantenerse fiel a su gusto bohemio y, al mismo tiempo, de tendencia. ¿Su apuesta? Un look en blanco y negro en el que no faltó una prenda con sorpresa: una americana con flecos en el bajo -al más puro estilo de los clásicos mantones de Manila- con el que se aseguró de que su mezcla sofisticada tuviera el toque divertido que siempre consigue este acabado tan jovial.

No podemos negar que la original blazer se convirtió automáticamente en la protagonista de la mezcla. Y es que además de los flecos del bajo -cuyo largo llegaba a superar incluso la rodilla-, Victoria de Marichalar optó por un diseño satinado. De esta manera se aseguró de lucir un look lo bastante festivo para la ocasión pero sin renunciar a la comodidad. Por debajo de la chaqueta añadió un jersey blanco de cuello alto y, nuestra parte favorita, unos pantalones vaqueros de fitting relajado con los que demuestra, una vez más, que el denim es el tejido más versátil del armario (y de paso confirma que los modelos blancos son para el verano).

Entre la estética bohemia y la roquera

Como gran aficionada a los complementos, no faltaron detalles que terminaran el look por todo lo alto. Aunque sin duda tenemos que admitir que la elección del calzado la que realmente le puso la personalidad más roquera a la composición. Victoria de Marichalar añadió unos botines de suela track con tachuelas y hebillas con los que logró que su estilismo recordara a las mezclas de inspiración hippie de 1970. El equilibrio perfecto entre su gusto por la estética bohemia y al mismo tiempo la comodidad, ya que prefiere mezclas casuales incluso en ocasiones más especiales.

El nuevo twinning

Otros complementos que debemos destacar de su combinación son el bolso rectangular con asa de cadena -un modelo que rompía el bicolor de la mezcla al ser en color empolvado-, y la mascarilla negra con una estrella blanca. El que viene siendo el accesorio imprescindible cada vez que salimos de casa se convirtió en su propia versión del twinning en clave 2020. Y es que Victoria apostó por un diseño que iba a juego con el de su pareja, un tierno detalle que demuestra que su complicidad llega incluso a sus respectivos armarios.

