Victoria de Marichalar actualiza su 'uniforme' de la universidad con las tendencias de 2020

Después de uno de los veranos más atípicos que recordaremos, en septiembre ha tenido lugar -como si de cualquier año se tratara- la vuelta a las clases. Y Victoria de Marichalar ha sido una de las estudiantes que ha retomado los estudios en la universidad junto a su hermano Froilán, con las medidas pertinentes de seguridad (razón por la que la mascarilla es su nuevo complemento inseparable). Este miércoles, dispuesta a darle comienzo al curso con toda la normalidad posible, se preparó para la ocasión con una mezcla que nos resulta familiar al conectar ligeramente con sus looks del año pasado. Aunque ha aprovechado para darle un giro muy actual según las tendencias de la temporada, sin dejar de serle fiel a su gusto personal. Un estilismo que no nos extrañaría que se convirtiera en su nuevo 'uniforme' o mezcla para llevar en el día a día, ya que reúne dos prendas muy cómodas, pero que ella combina teniendo en cuenta los colores y accesorios.

VER GALERÍA

¿En qué españolas influyentes se fija Victoria Federica al elegir sus looks?

Empezamos por la sudadera, una prenda salida de la moda sporty que ha conquistado el armario de las expertas. La suya, un modelo en color negro, está firmada por Supreme y es de la colección Primavera/Verano 2018. Dentro de los coloridos diseños de la firma, este es un modelo bastante discreto que sustituye el famoso logo en rojo y blanco por las tachuelas que forman el nombre de la marca. Para rematar la mezcla, añadió unos pantalones blancos -un modelo que se repite en sus looks- de fitting ancho con zapatillas de deporte en color gris, sus imprescindibls para ir a clase. De hecho, son estos vaqueros claros los que aprovecha para lucir todo el año, ya que son uno de los básicos de su fondo de armario.

VER GALERÍA

No podemos negar que, tanto los pantalones como la sudadera de algodón, son dos comodísimas prendas con las que pasar de la manera más amena y casual una jornada en la universidad. Pero eso no significa que Victoria no le pusiera el toque elegante con un accesorio. En su estilismo -protagonizado por el eterno binomio blanco/negro-, el toque de color lo pone el bolso. El modelo Neverfull de Louis Vuitton en marrón con el clásico estampado de logos de la firma. ¿Por qué nos apasiona el diseño? Pues porque no puede parecernos más perfecto para el día a día, ya que tiene el espacio suficiente como para llevar los libros, el ordenador y todo lo necesario para ir a clase.

VER GALERÍA