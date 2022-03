María Pombo posa con un divertido look 'imposible' de su maleta para el hospital

uMaría Pombo vive unas semanas de tremenda ilusión, ya que se encuentra en la recta final de su embarazo y cuenta prácticamente los días para verle la carita a su primer hijo. En un principio, estaba previsto que Martín, como va a llamarse el pequeño, llegara a finales de diciembre o principios de enero, pero todo apunta a que podría adelantarse y pasar las fiestas junto a sus papás, quienes este año recibirán, sin duda, el mejor regalo de Navidad posible. En medio de la incertidumbre en torno a la fecha de parto, la influencer ha querido dejarlo todo bien preparado por si acaso y, como no podía ser de otra manera, ha ido haciendo partícipes a sus seguidores de todos los pasos que ha dado, desde la decoración de la habitación del bebé hasta la preparación de la maletita o, más recientemente, del look que ella misma llevará a la salida del hospital.

En clave comfy

Precisamente sobre la elección de ese conjunto habló ayer a través de sus stories de Instagram, en las que mostró entre risas su 'fail'. "Soy un cuadro, me estoy organizando la maleta del hospital mía porque la de Martín ya la tengo casi al 100% y estoy viendo vídeos a ver la gente que lleva en sus maletas y en Instagram y tal, y es importante llevarte un look cómodo para salir del hospital, que no te apriete demasiado y vayas cómoda. Os voy a enseñar mi look del hospital" explicaba antes de mostrar el llamativo conjunto ante el espejo entre risas. "¿Creéis que estoy a punto de reventarlo o qué?" preguntaba a sus fans al posar en el baño de su casa con un estilismo que, evidentemente, le estaba muy pequeño, pero explicaba el motivo detrás de este error de tallaje.

'Problemas técnicos'

Se trata de un chándal de Zara compuesto por pantalones de algodón en tono crudo y sudadera cropped que dejaba su barriguita al descubierto. "He dicho venga, me cojo una talla más de todo y así voy cómoda porque claro, la tripa no se queda plana pero sí que baja bastante" explicaba, mostrando que espera poder lucir ambas piezas sin llevar nada al aire tras dar a luz. Sin embargo, ahora mismo es imposible para ella vestir este look a pesar de que se trate de un chándal bastante amplio, tal y como ha demostrado, divertida. "Estoy que se me está gangrenando la piel". Posteriormente, ha lanzado una encuesta para que sus fans le digan si creen que es viable que vaya a poder ponérselo y, de momento, el 70% de los que han contestado parecen tener claro que tiene que optar por el plan b, que también ha enseñado: un jersey XL y leggins.

El veredicto de Pablo

A pesar de que tanto María como sus seguidores creen que no es la mejor opción para salir del hospital, el marido de la influencer, Pablo Castellano, opina distinto. "¿Gordi, qué te parece?" le enseñaba, a lo que él contestaba que la veía "espectacular". "¿De verdad? ¿Tú crees que quepo?" insistía ella, y él volvía a afirmar. Sin embargo, María sigue sin estar convencida, así que habrá que esperar a ver cuál es su decisión final.