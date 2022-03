La maestría de doña Letizia para recuperar su falda más 'british' y que parezca nueva

Doña Letizia comienza la semana presidiendo en solitario una reunión de trabajo en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad en el centro de Madrid, cita en la que no ha querido romper con la estrategia de no estrenar ropa ni accesorios que lleva siguiendo desde que comenzó el curso el pasado septiembre. Eso sí, como viene demostrando estos últimos meses, el hecho de tirar de piezas de fondo de armario para configurar sus looks tanto de día como de noche no implica renunciar a su característica elegancia. De hecho, a pesar de estar protagonizadas por prendas repetidas y calzado plano, sus elecciones más recientes han conseguido conquistar a la prensa internacional y generar numerosos titulares positivos. Concretamente, hoy ha querido recurrir a una de las combinaciones más acertadas y atemporales que existen: jersey y falda lápiz.

VER GALERÍA

El recuerdo a las royals británicas

Como prenda protagonista del estilismo, la Reina ha optado por reciclar una falda decorada con el que es el estampado más característico del vestidor de las reinas y duquesas británicas: el de pata de gallo. Kate Middleton ha lucido en varias ocasiones este patrón, que adoraba también su suegra, Diana de Gales. La recordada princesa lo llevó mucho durante la década de los 80, casi siempre en clave maxi como hace hoy la Reina. Ella elige un diseño midi de tiro muy alto y silueta tubo firmado por Hugo Boss, la que es indudablemente una de sus firmas preferidas para el día a día.

- Haz como doña Letizia y bájate de los tacones con este calzado cómodo

Una nueva vida

Es la segunda vez que le vemos este modelo, que estrenó en febrero de 2019, aunque en aquella ocasión lo lució combinado de manera muy diferente, con un cuerpo de cuello redondeado y manga corta confeccionado en el mismo tejido de lana para generar el efecto visual de un falso vestido. Eso sí, también quiso aportar una nota de color al combinarlo con accesorios rojos, algo que hoy también hace al sumarle a esta falda un sencillo jersey de punto rojo, que, por cierto, también es repetido y asimismo pertenece a la casa alemana. Gracias a este cambio de top, logra aportarle una imagen totalmente diferente y hacernos dudar por unos instantes si se trata de un look de estreno.

- La Reina rescata su chaqueta de cuadros más versátil que siempre lleva con calzado plano

- La Reina marca la diferencia con su falda dorada (y española) en su gran cita con la moda

Para generar un mayor efecto estilizador, le suma cinturón tipo fajín negro, una pieza de Burberry de lo más favorecedora que ha lucido este año en varias ocasiones. Completa con los salones de efecto degradado de Lodi en tono vino que guarda en su armario desde hace varios años y bolso de mano de Reliquiae. Para resguardarse del frío otoñal de la capital madrileña, le suma abrigo crudo de corte clásico.

Haz click para ver ‘El Armario de Letizia de España’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!