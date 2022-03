¡Mejor que el maquillaje! Meghan Markle estrena la joya más favorecedora

Puede que los duques de Sussex hayan tomado la decisión de alejarse de la Familia Real británica -incluso cuando implicó dejar de ser miembros sénior- no significa que hayan dejado abandonados sus compromisos laborales, todo lo contrario. Entre los actos de su agenda no faltan acciones solidarias y encuentros virtuales, como el último que ha atendido Meghan Markle, una cumbre de mujeres organizada por la revista Fortune en la que ha dado una clara opinión sobre el camino que emprendió junto a su marido al dejar Reino Unido. Por supuesto, otros detalles de la entrevista por videollamada no se nos han escapado, como es el caso del look escogido para la cita. Independientemente de que atienda desde el salón de su casa, lo cierto es que no pierde ocasión de seguir siendo una fuente de inspiración para sus fans alrededor del globo. Lo que, una vez más, ha vuelto a pasar. Pero no tanto por una de sus prendas, sino por la elección de complementos, unas piezas con truco que favorecen especialmente.

Meghan Markle esconde un poderoso mensaje en su look más cañero

La elección que hizo para el encuentro fue aparentemente casual, un top de tirantes espagueti en azul marino con estampado tie dye le daba un aspecto muy veraniego. Fue precisamente esa la razón por la que la prenda no se convirtió en la protagonista, sino que cedió el centro de atención a los originales pendientes metalizados. Un set obra de Cuyana, una firma sostenible de joyería que crea accesorios de forma artesanal en Nueva York y que Meghan habría incluido en su vestidor en esta nueva etapa de su vida. Y es que se encuentra en una fase que busca moda respetuosa con el medio ambiente o apuesta por reciclar muchas de las prendas de la época de su vida en la que no conocía al príncipe Harry. El diseño, realizado en latón reciclado y con una capa de oro de 14 quilates, recibe el nombre de Luna y según la propia marca son "tan versátiles como sofisticados". Aunque lo que más nos gusta del juego es que sus tres piezas se pueden combinar de formas diferentes, creando todo tipo de composiciones geométricas. Ya sea solo con la semicircunferencia como con todos los elementos a la vez.

Los pendientes 'Luna'

Por el momento, el juego sigue a la venta en la página web de la firma neoyorquina por un precio de 166 euros. Y, además de los beneficios que Cuyana ha encontrado -como la elegancia y la funcionalidad- nos hemos dado cuenta de un detalle más que podría haber sido decisivo a la hora de que Meghan se decantara por el set dorado. Apenas unos días antes, en otra de sus apariciones virtuales (en esa ocasión junto al príncipe Harry en un encuentro con la activista Malala Yousafzai), Meghan prescindió de los complementos al lucir un look bicolor aparentemente sencillo. Lo más llamativo fue que el beauty look se llevó parte del protagonismo al destacar no solo la mirada sino los labios con colores de alto impacto como el granate o el ahumado de la sombra de ojos.

Cuando los complemento sustituyen al maquillaje

Que esta semana Meghan haya lucido los pendientes con un look más relajado, es más que significativo. Un maquillaje muy ligero -con un discreto ahumado en los ojos, apto para el día a día- y su melena casualmente recogida en una cola de caballo que dejaba algún mechón suelto, completaban su casual imagen. Parecería lógico pensar que, para compensar ese beauty look informal, haya apostado por los pendientes dorados, una forma muy sencilla de sumar puntos de estilo a su combinación sin necesidad de crear una composición demasiado elaborada. Algo que ya ha puesto en práctica en otras ocasiones con diferentes complementos de su joyero.

