Meghan Markle recuerda sus días como duquesa al recuperar una de sus prendas 'royal' En su último look ha reciclado un diseño de hace dos años, cuando era miembro sénior de la Familia Real británica

Más comprometidos que nunca, en la agenda oficial de los duques de Sussex se suceden constantemente todo tipo de actos o encuentros con fines solidarios. Y es que ambos tienen muy presente que no hay mejor forma de utilizar esa influencia, que millones de fans confirman, que intentando hacer del mundo un lugar mejor. El último ejemplo de su etapa más altruista -en la que las causas sociales son tanto en persona como en videollamada- ha tenido lugar este sábado, cuando se reunieron virtualmente con la activista Malala Yousafzai para hablar de la situación actual de muchas niñas que no pueden acceder a una educación. Si desde que se alejaron de la Familia Real británica, Meghan Markle ha experimentado un cambio en el vestidor llevando looks más asequibles y fáciles de combinar, despidiéndose de sus estilismos de diseño, ha recuperado una de sus prendas del armario royal que utilizaba cuando residía en Reino Unido.

¿Ha encontrado Meghan Markle su particular versión del 'revenge dress' de Diana de Gales?

La prenda elegida no ha sido ninguno de sus exclusivos vestidazos, sino un diseño mucho más versátil: un body negro de cuello alto. Y es que el funcional diseño sin mangas con canalé, queda ceñido al cuerpo sin resultar demasiado atrevido gracias al turtle neck. Por otro lado, al ser liso y del color más elegante de la paleta, no es de extrañar que Meghan haya querido reutilizarlo en su nueva etapa. De hecho, es tan fácil combinarlo que lo ha incluido en un look totalmente distinto al que llevó por primera vez ejerciendo como anfitriona en Buckingham hace dos años.

Con falda...¡o pantalón!

Fue el 20 de septiembre de 2018 cuando Meghan estrenó el diseño de Tuxe -prenda que se encuentra totalmente agotada- en la presentación de un libro solidario cuyo prólogo había escrito ella misma. Aunque en esa ocasión, el body pasó algo desapercibido ya que lo combinó con una falda plisada a tono (bajo estas líneas) y un favorecedor abrigo largo en azul zafiro, firmado por Smythe. Las gigantescas solapas de la prenda, así como el eléctrico color, hacían que el top negro no llamara la atención. Un detalle que se habría encargado de cambiar en su última aparición.

Inspiración minimalista

Y es que Meghan ha preferido lucirlo como protagonista de su look de básicos, ya que ha creado una composición en colores claros y oscuros al mezclar el top con un pantalón sastre oversize en blanco roto. ¿El resultado? Una estética minimalista y de tendencia 100% ella. El toque final, ha corrido a cargo de un cinturón marrón. Lo mejor del estiloso complemento es que no solo marcaba el talle de su figura, sino que rebajaba puntos de formalidad a la mezcla haciéndola más informal.

