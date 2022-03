Meghan Markle esconde un poderoso mensaje en su look más cañero La duquesa de Sussex vuelve a sorprender con un jersey asimétrico cuya elección no es casual

Hace ya varios meses desde que los duques de Sussex decidieran dar un giro radical en sus vidas y dejar Londres para instalarse en Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que ya no tengan agenda oficial como royals en representación de la Casa Real británica no significa que hayamos dejado de verles en público, sino más bien todo lo contrario. Centrados ahora en causas solidarias y luchas a favor de la igualdad, el príncipe Harry y Meghan Markle han protagonizado numerosas apariciones (casi todas virtuales desde su nuevo hogar) a lo largo de las últimas semanas. Si hace unos días salían en televisión animando a la gente a votar, ayer concedieron una entrevista al periódico inglés Evening Standard para hablar de su última iniciativa inclusiva.

El nuevo vestidor de Meghan

Este 2020 hemos tenido que adaptarnos y acostumbrarnos a las videollamadas y reuniones telemáticas, citas para las que la gran mayoría de nosotras hemos querido mantener la comodidad al estar en casa pero sin renunciar al estilo o a las últimas tendencias. Esta máxima también parece habérsela aplicado Meghan, y es que, aunque sea sentada desde su salón, nos ha permitido descubrir cómo ha ido evolucionando su armario lejos de palacio, apostando por elecciones más modernas y cañeras. En las últimas horas, por ejemplo, sorprendía con un nuevo jersey de lo más original que, además, escondía un importante mensaje.

Estilo e inclusión

Se trata de un modelo confeccionado enteramente en lana merina en tono camel de manga larga que agrega un corte diagonal en el escote, el cual aporta un toque de lo más original. Valorado en 375 dólares (unos 319 euros), es obra del diseñador Victor Glemaud, al que la Duquesa no había recurrido hasta ahora, y no podía haberlo hecho en un momento mejor. No es ningún secreto que estos últimos años ha aprendido a hablar a través de su ropa sin necesidad de articular palabra, pero en esta ocasión su look complementa a la perfección su discurso. En la entrevista en la que ha llevado esta prenda, ella y su marido debaten acerca del problema de racismo estructural que existe en Reino Unido y piden una vez más que se luche por esa inclusión. Glemaud, diseñador nacido en Haití, explica que él diseña basandose en el confort y el estilo para todas las personas, independientemente de su género, talla, raza o personalidad, un mensaje al que ha querido dar voz Meghan.

Todo al cuero

A pesar de que no hemos podido ver bien con qué ha combinado Meghan este diseño, las imágenes han bastado para que sus seguidores identifiquen el tipo de prenda que lleva, y todo apunta a que se trata de un nuevo pantalón de cuero, un tipo de diseño que adoraba hace unos años pero que dejó a un lado durante su etapa en Londres. La semana pasada volvía a lucirlo, decantándose por un modelo negro, y ahora parece que también se ha comprado uno en marrón, demostrando que es uno de sus básicos infalibles para la temporada otoño-invierno.

