Meghan recupera una de sus prendas 'prohibidas' en palacio

Esta semana los duques de Sussex protagonizaban una esperada reaparición en la televisión norteamericana, en la cual Meghan Markle demostró una vez más lo equivocada que estaba cuando dijo hace años que no podía ponerse los diseños de Victoria Beckham porque no le favorecían. Apenas unas horas después de esta cita, la Duquesa volvía a salir en la pequeña pantalla, esta vez para darle su apoyo a un participante en el famoso concurso America's Got Talent. De nuevo desde su casa, se mostró totalmente relajada y natural, y se decantó por un conjunto compuesto mediante prendas básicas que siempre funcionan. Lo más curioso de esta elección fueron los pantalones, y es que apostó por unos muy cañeros que estamos seguras de que nunca hubiera llevado en el palacio de Buckingham.

Perfecto look de entretiempo

A pesar de que a los avispados fans de Meghan les suele bastar una fotografía de la Duquesa para identificar su look, en esta ocasión ha conseguido despistarnos a todos, y es que es cierto que la blusa que lleva se parece mucho a la de Victoria Beckham que lucía unas horas antes, con acabado satinado y botones ocultos, pero el cuello es ligeramente distinto, aunque no se descarta que la diseñadora británica lo haya modificado para ella. A pesar del misterio que gira en torno a esta prenda, no ha sido la protagonista del estilismo, sino que todas las miradas han ido a parar a los pantalones con los que la ha combinado. No se aprecian del todo puesto que aparece sentada en el vídeo, aunque sí se puede ver que se trata de un diseño de cuero de lo más cañero.

Vuelta a sus looks roqueros

Desde que el príncipe Harry y su mujer se mudaran a California hace unos meses, les hemos visto en varios actos tanto virtuales como presenciales, y en todos ellos Meghan ha dejado claro que el giro radical que ha dado su vida también se refleja en su armario. Ha dejado de lado las faldas lápiz, los vestidos midi y los tocados para apostar por una imagen más relajada y juvenil, recuperando prendas que había abandonado totalmente durante su estancia en Londres, como los shorts, las deportivas, las camisas vaqueras o, más recientemente, el leggin de cuero.

Teniendo en cuenta los estrictos protocolos de vestuario de la monarquía británica y la estética atemporal y clásica que evocan siempre los looks de sus royals, nos cuesta imaginar a la Duquesa con estos pantalones tan cañeros en palacio. Sin embargo, sí que los había lucido anteriormente, como demuestra esta fotografía tomada durante un acto promocional de Suits, la serie que protagonizaba antes de su boda con el hijo de Carlos de Inglaterra.

La 'reina' del cuero

Una de las royals que adoran este tipo de modelos tan cañeros es doña Letizia, quien ha encontrado el punto perfecto para adaptar las últimas tendencias a la sofisticación propia de una dama real. Ella tiene varios pantalones de cuero, ya sean tipo leggin o tipo culotte.

