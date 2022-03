¡Más Kardashian que nunca! Georgina transforma su look de trabajo con una prenda inesperada

Que Georgina Rodríguez sea conocida como la Kardashian europea no solo se debe a su sorprendente parecido físico con las hermanas más famosas de la televisión (su figura curvilínea, la mirada castaña o los voluptuosos labios son algunas de las características que tienen en común). También su armario tiene mucho que ver con las mujeres del klan. Y es que, pese a que las expertas en moda recomiendan crear looks que equilibren la silueta, tanto la bailarina como Kim, Kourtney, Khloe o Kylie celebran su forma de reloj de arena potenciándola con la ropa. No solo cuando se trata de acudir a una alfombra roja o al front row de un desfile, también en su día a día siguen la misma estrategia de estilo, por lo que no es de extrañar que se conviertan en toda una inspiración para sus fans. De hecho, el último look de la modelo es un claro ejemplo de esto último, ya que ha descubierto una combinación muy versátil que soluciona diferentes citas.

Fue este martes cuando Georgina compartió un trocito de su día al subir una imagen del que es uno de sus trabajos más habituales: las sesiones de fotos. Aunque no tenemos claro si fue antes del shooting o después -ya que está perfectamente maquillada y peinada-, la modelo luce un perfecto estilismo off duty. Es decir, esas combinaciones que las maniquís escogen para los momentos de descanso. En su composición, se lleva todo el protagonismo el pantalón: unas mallas de ciclista de Alo Yoga (firma de la que es embajadora).

Complementos, la verdadera clave

Al combinarlas con un top negro y unas zapatillas amarillas de Nike, Georgina se aseguró de crear una mezcla perfecta para un entrenamiento, de esos a los que tan acostumbrada está. Sin embargo, la elección de los complementos le dio un aspecto distinto a su look. Y es que la modelo añadió una chaqueta bomber de Louis Vuitton con una mochila de la misma firma -el modelo Palm Springs- a juego. Dos elementos que gracias al color y al estampado (el característico logo de la marca francesa) sumaban puntos de estilo a la composición, haciendo que fuera tan práctica para hacer deporte, como para una quedada con amigas.

La nueva etiqueta de oficina

Pero Georgina va mucho más allá con esta clase de mezclas. Este domingo lució una prácticamente idéntica (la única diferencia fue la paleta cromática) con la que no solo acudió a comprar flores por el Día del Pilar. También fue la misma ropa que utilizó para pasar por la oficina, tal y como mostró a sus seguidores con un selfie en el ascensor, camino al trabajo. Lo que queda claro es que la ropa elástica ya no es solo para el gimnasio y celebridades como Kim o la pareja de Cristiano Ronaldo parecen haberse empeñado en que el dress code sea más cómodo que nunca.

