Lucía Rivera y Mayka Merino, dos buenas amigas que comparten trucos de moda Los últimos looks de las dos modelos españolas nos han dejado claro que conectan sus estilos

Del estilo de Lucía Rivera podemos destacar, sobre el resto de cosas, la cercanía. Y es que el armario de la modelo nos recuerda al nuestro propio al tener los básicos imprescindibles según las expertas (vaqueros, minivestido negro, zapatillas blancas o incluso una camisa...). Es su gusto personal el que consigue que sus looks no pasen desapercibidos, ganándose siempre el aplauso virtual de sus fans, algo en lo que juega un papel fundamental su amor por las tendencias. Precisamente esa pasión sería la que compartiría con una de sus mejores amigas, Mayka Merino, que, además es compañera de profesión de la hija de Blanca Romero. Es algo que hemos descubierto analizando dos de sus últimas combinaciones, en las que ambas maniquís siguen la misma fórmula de estilo consiguiendo mezclas muy parecidas que demuestran que la conexión que tienen, a nivel emocional, ha traspasado su relación de amistad llegando incluso a reflejarse en su vestidor. Un #friendshipgoals en toda regla para las amantes de la moda.

VER GALERÍA

-Lee también: El gran acierto de Lucía Rivera en su regreso al trabajo

Fue el 10 de junio cuando Lucía subió un look muy casual en el que combinaba unos pantalones blancos de cintura alta, de fitting ancho, con un crop top negro y una americana a juego. El toque deportivo corrió a cargo de una gorra en verde militar y unas New Balance a tono con la chaqueta y la camiseta. Casi dos semanas después, en una quedada con su amiga, la modelo compartió el look de Mayka que era casi idéntico al de ella, con las únicas diferencias de que prescindía del cinturón y apostaba unas sneakers de Nike blancas.

VER GALERÍA

Model off duty

Ambos looks se podrían catalogar bajo la etiqueta de model off duty, ya que es una estética muy característica que reconocemos en las dos mezclas. Este estilo es famoso por ser el que escogen las modelos cuando no tienen que trabajar sobre la pasarela o acudir como invitadas a un evento. Combinaciones comodísimas, aunque siempre con ese punto de tendencia, con las que pueden moverse con facilidad de un compromiso a otro gracias a las prendas cómodas como vaqueros, tops sueltos y, por supuesto, calzado plano, siendo el predilecto de las maniquís las zapatillas de deporte.

VER GALERÍA

Amigas y compañeras

La relación entre ambas es muy especial, y es algo que, solo echando un vistazo a sus perfiles sociales, se puede adivinar. De hecho, Mayka fue una de las primeras invitadas al proyecto que Lucía puso en marcha durante el confinamiento, Personas que inspiran. La modelo se decidió a sacar adelante un formato de entrevistas con profesionales de la industria de la moda para acercar a sus fans el que es su mundo, mediante encuentros virtuales con compañeros de profesión, diseñadores o estilistas. Precisamente fue la maniquí, una de las habituales de la Semana de la Moda de Madrid, quien protagonizó uno de ellos.