El gran acierto de Lucía Rivera en su regreso al trabajo

Lucía Rivera no ha perdido el tiempo en los meses que ha durado el confinamiento. Además de lanzar un particular proyecto -al que bautizó como Personas que inspiran-, que le permitía profundizar en los entresijos de la moda, así como acercar figuras influyentes del sector a sus seguidores, también ha aprovechado el tiempo para improvisar sesiones fotográficas en casa y no perder la soltura delante de las cámaras. Sin embargo, con la desescalada, la modelo ha podido volver al trabajo acudiendo a su primer evento del año como embajadora de Anekke, una firma de bolsos made in Spain. Con las pilas cargadas al máximo, ha acudido a la presentación de la nueva colección de la marca dándole, al mismo tiempo, la bienvenida al verano con un vestido blanco muy original que fusiona dos estéticas en una sola prenda. Aunque lo mejor de todo es que, fiel a su estilo desenfadado, ha utilizado como broche unas zapatillas de cordones. ¡Comodidad al poder!

VER GALERÍA

-Lee también: La curiosa costumbre de Lucía Rivera y su estilista antes de ir a un evento

En todo fondo de armario veraniego, el vestido blanco ocupa un lugar destacado por dos razones. En primer lugar, es un diseño con el que crear un look con estilo con tan solo un gesto. Su otro 'superpoder' es que forma parte de esas prendas frescas y ligeras con las que sobrellevar cualquier jornada calurosa. Por esa razón, Lucía forma parte de su club de fans ya sea improvisándolo a partir de una camisa o estrenando un modelo como el que escogió para el evento firmado por Sandro Paris. De estilo cruzado, la prenda blanca de jacquard lleva escote en 'V' y una manga corta recta que recuerda a los clásicos kimonos en una versión de 2020, ya que está cerrado por diminutos botones que forman una fila. Además, forma parte de las prendas rebajadas de la marca, antes su precio era de 265 € y ahora cuesta 159 €.

VER GALERÍA

Las zapatillas que van con todo

Como comentábamos más arriba, el toque más cómodo que pudo agregar Lucía -con el que además rebajó varios puntos de estilo a la combinación, fueron las zapatillas de cordones de Converse, las eternas sneakers que nunca pasan de moda. El de la modelo es el Chuck 70 Classic (a la venta por 90 €), una de las creaciones más icónicas de la firma que llevó en color blanco. Al sincronizarlo con la tonalidad del vestido, no solo se aseguró de dar con una mezcla muy veraniega que siempre funciona, también de dejar claro que por mucho que estrenemos un minivestido, no está limitado a las sandalias o zapatos de tacón del armario.

VER GALERÍA

Un accesorio que aporte color

Ya que la unión del vestido con las sneakers daba como resultado una mezcla minimalista y muy luminosa, Lucía se encargó de darle el toque de color con el último complemento: un bolso de la firma de la que es imagen que llevaba colgado del hombro. Con forma de media luna, el accesorio aportaba el toque divertido a la composición gracias a los dibujos estampados y al pompón en granate. El diseño, que forma parte de la nueva propuesta de la marca bautizada como Jungle, forma parte de las bandoleras más veraniegas al estar hecho en rafia. Un último detalle con el que su look quedó al completo que se encuentra a la venta en la web por 38,95 €.