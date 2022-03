La Reina recupera su icónico 'rojo Letizia' con un nuevo vestido español

¡Noche en el museo! Los Reyes han asistido esta tarde a un acto oficial en el icónico Museo del Prado de Madrid, donde han presidido la presentación de 'Spain for sure', una iniciativa que busca fomentar el turismo de la mano de personajes destacados de nuestro país de la talla de Rafa Nadal, Pau Gasol, Andrés Iniesta, Ferrán Adrià o Sara Baras, entre muchos otros. Para esta cita, doña Letizia ha recuperado su color más icónico, el rojo, mediante un favorecedor total look firmado por una de sus tiendas asequibles preferidas: Massimo Dutti.

Una firma muy royal

Esta marca, perteneciente al grupo Inditex, ha ganado posiciones últimamente en los armarios de royals como Kate Middleton o Máxima de Holanda, quienes han lucido varias prendas suyas en esta primera mitad de 2020. Sin embargo, la pionera fue, como no podía ser de otra manera, la reina Letizia, la mejor embajadora de nuestra moda. Desde hace años, ha establecido esta firma como una de sus predilectas para el día a día, de hecho, en sus dos últimos actos ha estrenado diseños comprados en ella. En esta ocasión, se ha decantado por un nuevo vestido midi que agrega varios toques estratégicos para potenciar su silueta.

Color icónico

Es de sobra conocido que el color más característico del armario de doña Letizia es el rojo vibrante, y es que ya desde su etapa de princesa lo escogió para sus citas más especiales logrando conquistar a la crítica internacional y convirtiéndolo en icono, prueba de ello es el vestidazo de Felipe Varela con el que acudió a la cena preboda de Victoria y Daniel de Suecia hace justo 10 años. Hoy lo recupera después de más de tres meses en los que ha trabajado desde casa con looks muy sobrios y minimalistas en tonos oscuros, y lo hace a lo grande, puesto que apuesta por un conjunto monocolor de pies a cabeza.

Moda española y su calzado fetiche

Como comentábamos, la prenda protagonista del estilismo se trata de un vestido de Massimo Dutti con escote barco, manga larga y falda midi evasé que agrega ciertos detalles de tendencia para aportar un toque sofisticado y original, como la hilera de botones forrados en los puños y los drapeados bajo el corte de la cintura. Está confeccionado en un tejido de seda muy fluido y pertenece a la colección otoño-invierno 2018/2019, es decir, que se vendía hace justo dos años. No es la primera vez que decide comprar una prenda y tardar tiempo en estrenarla, algo que no deja de sorprender a sus fans. Concretamente, esta creacion tenía un precio original de 199 euros.

En lugar de sumarle complementos neutros, ha querido apostarlo todo al rojo y ha lucido cartera de mano tipo baguette de Magrit y tacones a juego. Una vez más, se ha calzado sus favoritos, los destalonados de Carolina Herrera que tiene hasta en 7 colores diferentes.

