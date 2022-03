Doña Letizia estrena vestido de 80 euros y los tacones de serpiente a los que estaba destinada

Aunque todavía continúan manteniendo ciertas reuniones por vía telemática por seguridad, los Reyes van retomando poco a poco su agenda oficial fuera de palacio tras haber estado casi 3 meses trabajando desde casa. Hoy han asistido a una reunión con el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid con motivo de su reapertura el próximo lunes 15 de junio. Para la cita, en la que han coincidido con el alcalde de Madrid y la Presidenta de la comunidad, doña Letizia ha estrenado un nuevo conjunto totalmente fiel a su elegante estilo. Desde que tuvo lugar el inicio de la crisis sanitaria en nuestro país, la Reina ha apostado por looks sobrios en tonalidades neutras como negros o marinos, pero, una vez ha retomado sus actos en el exterior, ha comenzado a incorporar ciertos toques de color y detalles de tendencia. Hoy, por ejemplo, estrena un calzado estampado que ha acaparado todas las miradas.

Vestido efecto fit

No es ninguna novedad que doña Letizia adora los diseños entallados con efecto fit, a los que recurre para potenciar aún más su ya de por sí esbelta silueta. Prueba de ello son sus estratégicos blusas wrap, sus pantalones palazzo o los vestidos con nido de abeja a la cintura. Hoy ha querido estrenar un nuevo diseño de lo más favorecedor, un modelo midi en punto de canalé azul oscuro. Se trata de un diseño de escote en 'V', manga larga, cuerpo entallado y falda en línea 'A' que agrega lazada a la cintura. Pertenece a la firma española Massimo Dutti, una de las preferidas de la Reina y que en los últimos meses ha conquistado totalmente a Meghan Markle, Kate Middleton o Máxima de Holanda, quien estrenaba dos prendas de la colección de primavera en las últimas horas.

Éxito anunciado

El vestido de la Reina se encuentra actualmente a la venta a través de la tienda online de la marca por 79,95 euros, y, de momento, hay disponibilidad en todas las tallas, de la XS a la L, aunque no nos sorprendería nada que se agotara en las próximas horas debido al conocido 'efecto Letizia', algo que ha ocurrido en anteriores ocasiones con creaciones asequibles como esta. A pesar de lo apetecible que resulta este modelo, no ha sido el absoluto protagonista del look de la esposa de Felipe VI, y es que sus zapatos también han dado mucho que hablar. No es ninguna novedad que adora el estampado de serpiente, al que lleva recurriendo desde antes de que diseñadores e influencers lo pusieran de moda hace un par de años, y hoy ha estrenado un nuevo calzado con este patrón.

Sus salones preferidos

Desde hace un par de años, la Reina ha dejado claro cuáles son sus tacones preferidos ya sea para citas del día a día como en actos de noche, y es que tiene el mismo modelo hasta en 7 colores diferentes. Es un par destalonado de Carolina Herrera con puntera afilada y tacón fino que ya le habíamos visto en negro, rojo, beis, camel azul marino y fucsia con efecto cocodrilo. Hoy estrena uno en su versión animal print, algo que no nos resulta extraño puesto que, como decimos, adora este patrón y tiene otros varios pares similares. Ha prescindido de mayores accesorios, evitando bolsos o grandes joyas, y únicamente ha sumado su inseparable anillo dorado de Karen Hallam y sus pendientes en forma de daga de Gold&Roses.

