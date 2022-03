La historia del vestido azul de Kate Middleton que Meghan Markle 'copió'

La duquesa de Cambridge continúa con su apretada agenda a través de videollamadas. En esta ocasión, ha mandado un mensaje de forma virtual para animar en la participación de su proyecto fotográfico Hold Still en colaboración con la National Portrait Gallery, a través del que se quiere recopilar imágenes tomadas en Reino Unido durante al crisis sanitaria del coronavirus. Una iniciativa que, según el comunicado de la galería de arte, quiere "capturar el estado de animo, los temores y los sentimientos" en época de pandemia y busca el objetivo "recordar la importancia de las conexiones humanas en épocas de adversidad". Un llamamiento en el que no ha pasado desapercibido el look de Kate Middleton, pues resultaba muy familiar e, incluso, generó un improvisado duelo de estilo con su cuñada Meghan Markle.

Concretamente, la duquesa de Cambridge siguió apostando por reciclar piezas significativas de su armario. Tal y como hiciera recientemente con su diseño internacional en color amarillo, Kate ha recuperado otro vestido. En este caso, rescata un modelo en color azul, con cuello a la caja, manga corta, cintura entallada en silueta lady y falda midi. Una propuesta que está agotada y que lleva el sello de la británica Stella McCartney. Una pieza que simboliza a la perfección el vestidor arcoíris con el que triunfa la esposa de Guillermo de Inglaterra y que, en este día, lo acompaña de sus pendientes de 5 euros de Accessorize.

Lo estrenó en 2012

Este vestido figura en el armario de Kate desde hace 8 años, ya que lo estrenó para visitar la exposición Road To 2012: Aiming High en la National Portrait Gallery de Londres el 19 de julio de 2012. Demostró con su elección su imagen lady en uno de sus colores favoritos y consiguiendo su truco de moda favorito: marcar cintura a través de piezas con costuras estratégicas que afinan la silueta. En aquella ocasión, lo combinaría con unos zapatos en color negro y un largísimo collar de eslabones y arandelas.

Ha reciclado este vestido azul en 5 ocasiones

Sin duda, Kate siente especial predilección por este diseño, pues no solo lo ha reciclado en el día de ayer. Hasta en 4 ocasiones más lo ha llevado. Una de ellas fue durante la visita en compañía de su marido, el príncipe Guillermo, y el hijo mayor de ambos, el príncipe George, de la exhibición aérea Royal International Air Tattoo en RAF Fairford (Gloucestershire) el 8 de julio de 2016. En aquel momento, decidió combinar su vestido con una chaqueta azul marino de línea entallada y botones dorados de Smythe y salones nude de L.K. Bennett.

Meghan Markle tiene un vestido muy similar

Su cuñada la duquesa de Sussex también atesora en su armario un vestido muy similar. También en color azul (aunque más claro y vibrante) y en la misma silueta lady y manga corta, Meghan Markle lució esta creación con la que protagoniza un improvisado duelo de estilo con Kate el pasado 5 de marzo de 2020 durante los premios Endeavour celebrados en Londres. La creación que lució la esposa de Harry de Inglaterra pertenecía a la británica Victoria Beckham y tenía un precio de 1.120 €.