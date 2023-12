Este es el bolso del que es (casi) imposible prescindir según las expertas en moda Una cita, un paseo por el parque o una fiesta: esta es la marca más 'top' para elegir el accesorio femenino por excelencia capaz de transformar cualquier 'look' en cuestión de segundos.

Cuando sales de casa para una mañana de trabajo, tu bolso se convierte en tu aliado. Es el epicentro de tu día, guardando el ordenador, las llaves, la cartera y todo lo que necesitas para enfrentar el mundo. Es como si llevara consigo tu oficina personal, lista para cada desafío del día. Y luego, en los encuentros con amigos, se transforma en tu partner in crime: un pintalabios para retocarte, un mini perfume, un kit de emergencias... imprescindibles. Por eso necesitas que este accesorio sea versátil y se adapte a tus planes. Y por si fuera poco, ¿a quién no le gusta lo diferente? Y este es un complemento que desafía las expectativas e invita a la admiración por su personalidad imponente, por eso será el centro de atención (no tenemos ninguna duda).

Anekke es una marca alicantina que lleva consigo un legado de independencia, valentía y el anhelo de descubrimiento. A través del icono femenino que encarna, Anekke se ha comprometido a representar los valores de la mujer moderna: audaz, soñadora, viajera y dispuesta a compartir su esencia única con el mundo. Con cada temporada, nacen dos colecciones: una rinde homenaje a los viajes como eco de un alma inquieta y el palpitar de una curiosidad sin límites, es una manera de recordar que hay mucho mundo por descubrir. La otra, se inspira en mujeres icónicas, pioneras audaces que hicieron posible que a día de hoy podamos imaginar algo y hacerlo realidad, convirtiendo los sueños en destinos tangibles para todas las generaciones. Esta marca es un reflejo de lo auténtico, lo sostenible y lo inspirador, donde cada bolso es una fusión entre lo práctico y lo excepcional. ¿No es sorprendente?

Más que un accesorio

Con un enfoque en la innovación y la conexión emocional, la marca presenta dos nuevas líneas para cada temporada. Desde Anekke Contemporary, un tributo al arte contemporáneo japonés, hasta Anekke Shōen, un homenaje a la pintora Uemura Shōen, cada colección es una fuente de inspiración, fusionando la tradición con lo moderno.. Los diseños reflejan la esencia misma de la cápsula a través de estampados únicos, detalles personalizados y un cuidado excepcional por los acabados. Desde líneas que juegan con la caligrafía japonesa hasta texturas que evocan los trazos del arte puro. Cada uno cuenta una historia, llevando consigo la esencia de la marca y la personalidad de quien lo lleva.

La preocupación por el medio ambiente se refleja en la línea Anekke Shodō, con bolsos fabricados con materiales reciclados, llevando la sostenibilidad a la vanguardia de la moda.

La versatilidad es otro factor clave: desde mochilas prácticas para el día a día hasta elegantes bolsos de mano para ocasiones especiales, la gama de opciones atiende a diversos gustos y necesidades.

Las (súper) colecciones de Anekke

Anekke Contemporary está formada por tres colecciones cápsula que enriquecen y completan este viaje por la cultura nipona: Anekke Nagare, Anekke Kyomu y Anekke Origami. Shōen, la otra colección otoño-invierno 2023, está dedicada a la mujer: Anekke Brush, Anekke Palette y Anekke Padded. Sus bolsos están inspirados concretamente en la pintora japonesa Uemura Shoen, considerada un referente, puesto que en su época rompió fronteras consiguiendo que la pintura fuera considerada un trabajo femenino también, cambiando la tradición de que las mujeres sólo podían pintar en sus casas y consiguiendo que sus obras fueran expuestas al público.

Como parte de su compromiso con el medioambiente, esta temporada presenta la cápsula Anekke Nature Shodō, su colección sostenible fabricada con hasta un 80% de materiales reciclados. Los productos de esta cápsula cuentan con el sello Global Recycled Standard. Ideales para cualquier ocasión en la que quieras hacer una declaración de moda sostenible. Ya sea en una reunión con amigos o en una cita casual, este bolso no solo es un accesorio, sino una forma de mostrar tu empatía con el medio ambiente sin sacrificar tu estilo personal.