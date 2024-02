El desfile de Teresa Helbig Una mujer que busca la comodidad y que no quiere pasar desapercibida

Pocos minutos después de las siete de la tarde de este viernes 15 de septiembre, la 78ª edición de Fashion Week Madrid celebró el momento de conocer la colección para Primavera/Verano 2023 de Teresa Helbig. La diseñadora barcelonesa es una de las más reconocidas en esta pasarela; de hecho, en varias ocasiones ha sido galardonada como ‘la mejor’ en esta cita con la moda. Es más, es una de las creadoras que ha conseguido vestir a doña Letizia y en no solo en una única ocasión. Por ejemplo, inolvidable es el minivestido bicolor que lució la Reina en 2017 durante la XXXIV edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo o el mono victoriano que llevó en Croacia en 2022.

En su desfile de presentación para Primavera/Verano 2024, Teresa Helbig empieza con un fashion film animado en el que lanza un mensaje más que revelador: “una mujer ‘Helbig’ nunca pasa desapercibida”. Tras esta propuesta audiovisual, la diseñadora catalana abre su desfile con un vestido nude con plisados en el cuerpo y falda de vuelo. De hecho, esta fluidez en los cortes marca sus propuestas que encuentran la rigidez en el cuero. Es más, juega a realzar sus creaciones con, por ejemplo, bordados de lentejuelas dispuestos sobre los hombros como si se hubieran salpicado aleatoriamente o estampados sobre transparencias.

Un giro en su presentación fue cerrar su desfile con una cazadora de cuero con lentejuelas y una falda en lugar de un diseño de novia. Sin embargo, esta creación nupcial sí la vimos, pero en la parte intermedia del desfile. En concreto, muestra un minivestido con pechera, que se combina con un velo sujeto con corona de flores. Por último, no podemos dejar pasar por alto la apuesta por la comodidad no solo por los patrones no encorsetados, sino también por un calzado con tacón sensato.