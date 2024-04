Beatriz Tajuelo se sincera meses después de su ruptura con Albert Rivera

Beatriz Tajuelo, exnovia de Albert Rivera, afronta el futuro con su habitual discreción. La que fuera novia del líder de Ciudadanos hasta finales del año pasado ha sido entrevistada por las cámaras de Telecinco y ha confesado cómo se encuentra en estos momentos tras su ruptura y la posterior relación del político con la cantante Malú. "Ahí vamos, días mejores, días peores… Ha sido un poco complicado adaptarse a esta situación pero al final hay que buscar el punto positivo a todo y hacia adelante”, confiesa la joven que mantuvo un discreto noviazgo con Rivera durante cuatro años.

Tajuelo, que ha acudido a los desfiles de la Madrid Fashion Week, respondió a las preguntas de los reporteros pero no quiso entrar a hablar de la nueva relación o del líder de Ciudadanos: “No comento nada, no opino de los demás ni de la vida de los demás, cada uno a lo suyo”. "Me gusta toda la música española”, afirmó cuando el reportero le preguntaron si le gustaba la música de Malú y evitó entrar a valorar la nueva relación del político.

De momento, vive el presente y no se plantea rehacer su vida sentimental: “Es complicado, estoy en una fase feliz, con mi familia cerca, mis amigas y es una fase nueva muy feliz” . Después de su separación Beatriz Tajuelo dio un giro a su vida y regresó a Barcelona, donde colabora con la agencia de eventos y comunicación Light & Sound Group. Cuando salía con Rivera, dejó aparcada su carrera como azafata, se trasladó a Madrid con él y trabajó en el departamento de producción de Miguel Poveda. Ahora trasncurrido todo este tiempo, es una mujer nueva, que se ha sabido reiventar y ha encontrado nuevos intereses y proyectos que la apasionan.

Gran amante del diseño y la moda, Beatriz disfrutó de las nuevas propuestas de la Fashion Week Madrid para primavera-verano de 2020 y acudió a los desfiles de Juan Duyos, Custo Barcelona y Ulises Mérida, su diseñador favorito. Su mayor aspiración es dedicarse al mundo de la moda y las tendencias, aunque sabe que es "muy difícil y hay mucha competencia". De momento Tajuelo, que inició su “aventura” en febrero en las redes sociales, comparte con sus seguidores "todo aquello que le apetece”. En sus publicaciones se pueden encontrar desde recomendaciones de productos, sus looks al detalle, viajes, pensamientos o sus rincones favoritos de Barcelona.