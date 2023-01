¡Un sueño hecho realidad! Ana de Armas consigue su primera nominación a los Oscar

Ana de Armas (34) sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de la industria cinematográfica. La actriz hispanocubana ha logrado su primera nominación a los Oscar gracias a su papel protagonista en Blonde, biopic sobre la vida de Marilyn Monroe. La cinta ha cosechado un gran éxito en Netflix y ha cautivado tanto a la audiencia como a los expertos que se han rendido ante sus dotes interpretativas. Aún queda un largo camino hasta que sepamos si su nombre resonará en Los Ángeles el próximo 12 de marzo, pero, de lo que no cabe duda, es de que este largometraje ha sido su gran oportunidad para lograr el reconocimiento por el que tanto ha luchado.

Su periplo en el mundo de la actuación comenzó en la serie El Internado, aunque la ficción fue muy popular en España, su carrera en nuestro país no terminaba de despegar. Por ello, hace ocho años, decidió confiar en su talento, hacer las maletas y poner rumbo a Estados Unidos. Una decisión más que acertada y que le ha reportado numerosas alegrías, aunque en un principio tuviera que hacer frente a varios retos, como aprender el idioma.

Poco a poco, fue destacando en Hollywood con proyectos como Puñales por la espalda (fue nominada también a un Globo de Oro en 2020 por este filme), y como chica Bond en la última entrega de la saga, Sin tiempo para morir, ambos junto a Daniel Craig. En Blonde llegó el momento de brillar con luz propia. No fue nada sencillo ponerse en la piel de una gran leyenda. Sin embargo, ella misma confesaba que no quería replicar exactamente a la intérprete de Con faldas y a lo loco, sino más bien proyectar su lado más emocional. "Mi trabajo no era imitarla. Estaba interesada en sus sentimientos, en su viaje vital, en sus inseguridades y en su voz, en el sentido de que ella realmente no tenía una", declaraba en una entrevista con L'Officiel.

Una perspectiva novedosa y diferente de la fascinante vida de Marilyn que no ha pasado desapercibida para los críticos. Ha sido seleccionada para algunos de los premios más importantes: el Globo de Oro, los Bafta y los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Por desgracia, las estatuillas han acabado en manos de otras compañeras, como Cate Blanchett. Nunca ha perdido la sonrisa y se ha mostrado más que agradecida por ser reconocida. En esta ocasión, se enfrenta a otras grandes estrellas de la gran pantalla como Andrea Riseborough, Michelle Williams, Michelle Yeoh y la ya mencionada Cate Blanchett.

En lo personal la artista también vive un dulce momento junto a su novio Paul Boukadakis, vicepresidente de la aplicación Tinder, con el que disfruta de un romance de lo más discreto. Su chico siempre ha estado a su lado, como en el Festival de Venecia donde fue su acompañante, siempre manteniéndose en un segundo plano.

