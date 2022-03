Las palabras de Chris Rock que hoy cobran (mucho) sentido

La bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock ya forma parte de la historia de los Oscar. Aunque ha provocado división de opiniones (fue un momento bochornoso para algunos y muy aplaudido por otros), lo cierto es que sigue acaparando titulares. Hace unas horas, el protagonista de la serie El príncipe de Bel Air pidió perdón públicamente al cómico, asegurando que su comportamiento "fue inaceptable e inexcusable" y, después, fue su mujer, Jada Pinkett, la que rompió su silencio para decir que "es tiempo para sanar".

El presentador de la 94º edición de los premios Oscar todavía no ha dicho ni una sola palabra al respecto, por eso, muchos han recordado las declaraciones que hizo hace unos meses. Fue en enero cuando el actor, guionista, productor y director de cine estadounidense participó en el podcast Fly on the Wall with Dana Carvey and David Spade y habló de la discriminación que había sufrido a lo largo de su vida, especialmente cuando era niño. Chris reveló que en muchas ocasiones había dejado que la gente le "pasara por encima" para evitar conflictos y contó algunos de los momentos en los que se había sentido amenazado por ser un niño de color.

Rock, de 57 años, habló en concreto de un día en el que le acosaron cuando era pequeño. "Me fui a casa, metí un ladrillo en una mochila y le golpeé en la cara. Luego le pisoteé, hasta el punto de que pensé que podría morir". Pasado el tiempo, y gracias a la ayuda de su terapeuta, se dio cuenta del impacto a largo plazo que ese episodio había tenido en su vida. "Es una larga historia pero, para resumir, me dijo que desde ese día he tenido miedo de cabrearme. "Esa persona sacó algo de ti y tienes tanto miedo de que vuelva a pasar, que dejas que todo el mundo te pase por encima", fueron las palabras que le dijo su terapeuta.

Gracias al trabajo que ha hecho consigo mismo durante estos años, Chris contaba que ahora se siente orgulloso porque es capaz de enfadarse pero procesar mejor sus emociones. "No tengo miedo de que la gente sepa cómo me siento sobre ciertas cosas", dijo el comediante, añadiendo que: "Ahora, puedo decir: 'Oye, no me gusta lo que me dijiste', sin perder la cabeza, sin golpear a alguien con un maldito ladrillo".

¿Le quitarán el Oscar a Will Smith?

Horas después de ganar su primer Oscar por su papel en la película El método Williams, el actor publicó un texto en sus redes sociales para pedir perdón públicamente a Chris Rock. "La violencia en todas las formas posibles es venenosa y destructiva. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma acerca de la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné de manera impulsiva", ha escrito. Además, se ha referido directamente al cómico, reconociendo que "estuve fuera de lugar y me equivoqué". "Estoy avergonzado y mis acciones no reflejan el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad". Sus palabras han provocado también todo tipo de reacciones y, para muchos, ha hecho este comunicado para intentar evitar que le quiten el Oscar.

Lo cierto es que la Academia de Hollywood ha condenado lo sucedido y ha abierto una "investigación formal" contra el intérprete en la que estudiará futuras acciones. Sin embargo, Whoopi Goldberg, que es una de las gobernadoras de la Academia, se ha pronunciado al respecto, asegurando de manera rotunda que: "No le vamos a quitar el Oscar". La actriz dice que "habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que vayan a hacer, principalmente porque Chris dijo: "No voy a presentar ningún cargo'".

