Pablo Motos opina sobre la agresión de su amigo Will Smith en los Oscar

Pablo Motos se convirtió en trending topic tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock en la 94ª edición de los Premios Oscar. ¿El motivo? Su conocida amistad con el actor afroamericano, uno de los personajes más asiduos a su programa. El presentador, consciente del revuelo causado por su gran amigo, se pronunció anoche sobre este desagradable incidente. Antes de dar su opinión, dijo que se habían puesto en contacto con él numerosos medios de comunicación para ver si quería hacer declaraciones, y que había recibido varios mensajes fuera de lugar. "Me han amenazado de muerte y han dicho que Will Smith me tendría que dar la bofetada a mí... He tenido un día...", lamentó. Tras ver de nuevo las llamativas imágenes de la agresión, Pablo Motos compatió su punto de vista sobre este tema al que definió como "muy delicado".

"Entiendo que soy amigo de Will Smith y que cualquier cosa que diga de entrada es sospechosa", comenzó diciendo. "Si tú ves el chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Desconocemos si entre él y Chris Rock ya había tensiones anteriores, que parece ser que sí. Desconocemos el nivel de sufrimiento que puede llevar su mujer con la alopecia y cómo le puede estar afectado eso a su salud mental y a su relación de pareja. Desconocemos lo alterado que puedes estar la noche en la que, después de toda una vida luchando, por fin parece que te van a dar un Oscar... y, aunque quede claro que la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos también otra parte", argumentó.

Entonces puso el foco en Chris Rock, el cómico que hizo la desafortunada broma sobre la alopecia de Jada Pinkett, que sufre una rara enfermedad autoinmune que le hace perder el cabello. "Chris Rock también tiene que saber que cuando tú usas la libertad de expresión en público tienes que asumir que tienes que pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis y eso lo sabemos todos. Y a lo mejor si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público y tú sabes lo mucho que le afecta en público pues a lo mejor colapsas y decides darle un bofetón en público también. Es un arrebato y después te arrepientes, pero estas cosas suceden muy rápido y cuando te das cuenta ya no tiene remedio", analizó.

El presentador finalizó su discurso elogiando al ganador del Oscar por El método Williams. "Lo que yo sí os puedo contar de Will Smith es que es, probablemente, una de las personas más especiales que yo he conocido en mi vida, que es cualquier cosa menos una persona violenta, que lo único que quiere es que todo el mundo a su alrededor esté feliz y que además de un talento incuestionable. Will Smith tiene un corazón de oro y seguramente ese corazón es el que le traicionó. El que esté libre de meter la pata que tire la primera piedra".

